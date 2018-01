LUCCA – Il Cefa Basket si sbarazza di Fucecchio ed arriva al primo big match decisivo per le sorti del campionato. La squadra allenata da Michele Rocchiccioli passa nettamente (55-75) e si porta al secondo posto in classifica a pari di Bottegone Pistoia (prossima avversaria sabato) a -2 da Montecatini. A Fucecchio, nel recupero della penultima giornata del girone di andata, solita partita buona in attacco con qualche errore in difesa. Inizio devastante di Simone Angelini che mette a referto 16 punti nel primo quarto, ma nel complesso buona partita di tutta la squadra. Note positive l’utilizzo di tutto il roaster da parte di coach Rocchiccioli e il rientro dopo un lungo infortunio di Marco Galletti. Ora arriva il primo scontro al vertice a Bottegone, ma la stagione è già da considerarsi positiva, tenendo conto che il Cefa è una neo promossa in categoria.

FICECLUM BASKET FUCECCHIO: BARNINI 3 – BORSINI 2 – BERTELLI 12 – BALDINOTTI 8 – BITOSSI 2 – BILLI 11 – BOLDRINI 2 – BARSOTTINI n.e. – BELLINI 8 – FLORENZA 2 – FRANCALANCI 2 – TALINI 3

CEFA BASKET: ROMEI 10 – ANGELINI A. 19 – ANGELINI S. 22 – POZZI 4 – GALLETTI – MONTI 9 – BERTOLINI – GUIDUGLI – LANA 2 – TARDELLI 5 – FERRANDO 2 – COSIMINI 2