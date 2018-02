Il Cefa Basket Castelnuovo batte la Ludec 91 Porcari 79-48

CASTELNUOVO – Il Cefa Basket Castelnuovo torna al successo nell’atteso derby contro Ludec 91 Porcari. Una vittoria netta (79-48) che permette alla squadra di Michele Rocchiccioli di mantenere sia il terzo posto in classifica che l’imbattibilità casalinga. Contro una Porcari priva del leader Mario Boni, il Cefa scappa via nel terzo quarto grazie soprattutto ai fratelli Angelini, Andrea e Simone, autori di 36 punti. Ma è stata una ottima prova di tutto il collettivo come dimostrano i punti segnati da 11 dei 12 giocatori a referto. Ora altro scontro diretto a Capannori per consolidare il terzo posto in classifica.

CEFA BASKET: ROMEI 13 – GALLETTI 4 – ANGELINI A. 17 – ANGELINI S. 19 – POZZI 2 – MONTI 7 – BIAGIONI 4 – GUIDUGLI 4 – LANA 3 – TARDELLI 4 FERRANDO 2 – COSIMINI

LUDEC 91 PORCARI: FANTOZZI 6 – GIUNTOLI – MARTINI 2 – BONELLI 7 – PUCCINELLI 8 – SALANI 4 – BERTUCCI 13 – BANDETTINI 1 – MANDRONI – SPADONI 7