Il Carnevale di Viareggio protagonista di “Mattino 5”

VIAREGGIO – Dopo i live dai Viali a Mare in occasione del primo Corso con il canale di informazione Tgcom 24, Studio Aperto e Tg4, le reti Mediaset tornano a collegarsi da Viareggio. Lo faranno domani (giovedì 1 febbraio), in diretta dalla Cittadella, con la trasmissione Mattino 5 alle ore 9,40. Il programma quotidiano, condotto da Federica Panicucci, in onda su Canale 5, si collegherà con gli hangar del Carnevale. Ad accogliere l’inviato della trasmissione saranno Burlamacco, Ondina, la presidente della Fondazione Marialina Marcucci e i maestri costruttori. Sarà l’occasione per raccontare ai telespettatori il programma del Carnevale e per mostrare il luogo in cui le grandi opere allegoriche vengo realizzate. In studio ci sarà Klaus Davi, consigliere di amministrazione della Fondazione.

Sabato, nella rubrica Bellitalia, in onda su Raitre, andrà in onda un reportage sul Carnevale di Viareggio realizzato dall’inviato Marco Hagge in occasione del Corso Mascherato di apertura. Domenica sarà presente alla seconda sfilata l’inviato delle emittenti Al Arabiya channel e Saudi tv. Impegnata nella realizzazione di immagini e interviste anche la troupe della televisione pubblica slovena RTV.

Speciale anteprima del Corso Mascherato, domenica 4, a partire dalle ore 14, sul palcoscenico di piazza Mazzini con il musicista Giandomenico Anellino chitarrista, arrangiatore, e direttore d’orchestra con i più grandi artisti della musica pop italiana come, Claudio Baglioni, Renato Zero, Zucchero, Amedeo Minghi, Massimo Ranieri, ed altri. Sarà protagonista di un vero e proprio one man show incentrato sulle storiche canzoni composte per il Carnevale di Viareggio, tra le più amate e apprezzate dal pubblico. Con lui si esibiranno anche gli interpreti deli brani della tradizione viareggina Daniele Toscano e Valentina Lottini.