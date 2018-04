Il ‘Carlo Piaggia’ di Viareggio «vola» nello sport

VIAREGGIO – Il Carlo Piaggia «vola» nello sport. Gli studenti dell’Istituto cittadino si impongono in diverse discipline e ottengono risultati super anche a livello regionale.

Hanno dato il meglio di sé gli atleti del Duathlon, conquistando al torneo provinciale la medaglia d’oro sia nella gara a squadre che in quella individuale, grazie alla splendida prestazione di Rebecca Fabris. E proprio questa vittoria permetterà agli studenti del Piaggia, di accedere alle fasi regionali, che si terranno a Pisa il 3 maggio. Ecco i nomi degli alunni-campioni: Greta Tarabella della 3Als, Francesco Simonetti 3Als, Andrea Fascioli 3Bls, Jurgen Prendi 2bls, Vivaldi di 1als, Grassi di 2als e Rebecca Fabris, Salvatori e Tarducci entrambi della 4Als. Ma i successi dell’Istituto Carlo Piaggia non terminano qui, infatti le allieve del beach volley Matilde Ciocia della 2BLS e Ilaria Angeli della 3AT, hanno partecipato alla fase regionale e sono arrivate alla semifinale conquistando una più che meritata medaglia di bronzo e per un soffio non sono approdate alla finale (21-18 e 21-19), che le avrebbe proiettate alla fase nazionale di San Vito lo Capo. E infine un plauso agli alunni che si sono contraddistinti nelle gare regionali che si sono tenute, nei giorni scorsi a Campo Bisenzio: Francesco Simonetti, Greta Tarabella, Paolo Grassi, Rachele Gragnani, Vanessa Nannetti e Matteo Manfredi della 3Bls e Musetti della 2BLS. Agli studenti campioni e ai professori Sergio Vettori e Benedetta Antonini, vanno i complimenti e le congratulazioni da parte di tutti i docenti dell’ISI Piaggia, ma in modo particolare dal dirigente scolastico Maria Rosaria Mencacci.