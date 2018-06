Il capolavoro di Kubrik arriva a Cinema Borsalino di Camaiore in versione restaurata

CAMAIORE – Un evento speciale per questa fine di stagione cinematografica: arriva Lunedì 4 e Martedì 5 Giugno alle 21:30 al Cinema Borsalino a Camaiore (LU), in una nuova edizione restaurata in 4K, uno dei capolavori assoluti della storia del cinema, il film cult 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, di nuovo in sala per il 50° anniversario dalla prima uscita sui grandi schermi italiani, nel lontano 11 Dicembre 1968.

Un film che ha segnato e cambiato la storia della fantascienza e del cinema mondiale, una favola apocalittica sul destino dell’umanità dove le magnifiche e simmetriche immagini si fondono con un commento musicale indimenticabile, da György Ligeti a Richard Strauss, dalla cui opera Kubrick trasse il tema principale del film utilizzando il brano Così parlò Zarathustra, che accompagna il viaggio nel tempo e nello spazio.

Il film è diviso in 4 parti: dall’Africa preistorica di 4 milioni di anni fa, L’alba dell’uomo, fino alla scoperta dell’intelligenza artificiale grazie al supercomputer HAL 9000, fino ai viaggi spaziali e una nuova vita sul pianeta Marte.

LA TRAMA: dopo aver “scoperto” un misterioso monolite un gruppo di scimmie dimostra di possedere la scintilla dell’intelligenza. I primati la applicano subito usando un osso come strumento per cacciare, ma anche come arma per uccidere altri loro simili. Anno 2001: sulla Luna viene scoperto un misterioso monolite, identico a quello preistorico, che riceve impulsi da Giove. Qualche tempo dopo, diretto verso il pianeta maggiore del nostro sistema solare, l’astronauta Bowman è costretto a “uccidere” il computer Hal 9000, colpevole della morte dell’equipaggio. Anche per lui però non c’è ritorno.

2001: Odissea nello spazio è stato presentato come evento speciale allo scorso festival di Cannes, introdotto dal regista Christopher Nolan in una speciale proiezione in 70mm.