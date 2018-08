“Il canto degli uccelli” presentato al pubblico per la prima volta a Villa Ginori a Massarosa

MASSAROSA – Evento eccezionale organizzato, sabato 11 agosto, dal Lions Club Pietrasanta Versilia Storica con il Salotto culturale di Villa Ginori nella persona del Presidente Prof. Emilio Petrini Mansi Marchese della Fontanazza e della Contessa Titti Claudia Gaddi Pepoli nella magnifica cornice di Villa Ginori a Massarosa, sul lago di Massaciuccoli. Esposta per la prima volta al pubblico l’opera inedita del M° Marco Nereo Rotelli, “Il canto degli uccelli”. L’esposizione è stata resa ancora più magica dal connubio instaurato tra arte, poesia e musica. Il luogo ancor più suggestivo dalle opere d’arte disseminate tra la dimora, la darsena, il parco fino ad arrivare al porticciolo dove al tramonto ha preso vita la spirale formata da grandi candele bianche che rinviava alle istallazioni luminose che hanno reso il Maestro Rotelli celebre in tutto il mondo. Meravigliosa la giovane pianista versiliese Lucrezia Eleonora dell’Aquila che ha intrattenuto al pianoforte che Giacomo Puccini suonava per i Marchesi Ginori Lisci.

Presenti ospiti internazionali come il direttore dell’International Traditional Knowledge Institute (ITKI US) di Tucson, Giuseppe Biagini, il Sindaco di Zibello Andrea Celsi con Silvia Dello Russo, l’architetto Valerio Tesi della Soprintendenza di Firenze, l’avvocato Federico Moro coordinatore della Robert F. Kennedy Human Rights, Marco Meneguzzo Presidente del Museo Casabianca di Malo (VI) oltre a numerosi protagonisti dell’arte contemporanea dall’eco-artista Luca Gnizio, Roberto Barni, l’architetto Adolfo Natalini, la gallerista Susanna Orlando, Vittorio Guidi del Museo Ugo Guidi, al direttore di Arte in World Lorella Pagnucco Salvemini.

Non sono mancati gli esponenti dell’aristocrazia e tanti amici tra gli altri spiccavano Nobil Donna Costanza Marsili-Libelli del Collecchio, Baronne Orietta Ricci Risso nata dei Duchi e Marchesi de Ferrari, Nobil Donna Marcella Grabau con l’Ing. Roberto Piccione, il Barone Fabrizio Formica con Prof.ssa Carolina Cianchi, Emiliano Fortini e Marta Giglioli, il Giudice Monica Tarchi, Arch. Giancarlo Dal Molin con Nobil Donna Tiziana Maschi Presidente del Ballo dei Gigli, i Nobili Lorenzo e Grazia Puccinelli Sannini, la N.D. Elisa Saccomano Rocchi Burlamacchi, l’immobiliarista Ing. Vincenzo Santoro, l’Avv. Francesco Ungaretti dell’Immagine, Dr. Roberto Ceccatelli e consorte, i farmacisti Raffaele Politi ed Antonio Bajardi con le rispettive consorti.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Massarosa e promosso dall’ Associazione Ville Borbone e dimore storiche della Versilia, Fidapa, Ente per le Ville Versiliesi, Chaine des rotisseurs, Cavalieri di San Silvestro, Amitié Sans Frontieres, Amici del Festival Pucciniano e Circolo del Principe.