Il cane Ludovica cade nel Versilia: salvata dai Vigili del fuoco

SERAVEZZA – E’ finita bene la brutta avventura di un cane di taglia media, di nome Ludovica e di 11 anni.

Ludovica infatti attorno alle 9 di stamani è scappata dal proprio giardino, forse ancora spaventata dal maltempo che fino a poche ore prima aveva imperversato nella zona, e, nella sua fuga, è caduta nell’alveo del fiume Versilia, all’altezza di via Mordure a Seravezza.

Proprio il maltempo ha ingrossato il fiume: in questo modo, velocità e livello dell’acqua ha impedito al cane di risalire.

E’ così scattato l’allarme: è stato chiamato il 115 da un passante che ha visto Ludovica in difficoltà e, immediatamente, è partita la squadra di Pietrasanta dei Vigili del Fuoco.

In pochissimo tempo gli uomini della sezione distaccata di Pietrasanta sono arrivati sul posto e, mettendo in atto una serie di tecniche fluviali, sono riusciti a mettere in salvo il cane.

Riportata sulla terra ferma, Ludovica è stata riconsegnata al suo proprietario.