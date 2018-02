Il candidato alla Camera del centrodestra Carrara tesse le lodi del sindaco Fantozzi: ‘esempio di buon governo’

MONTECARLO – «Un esempio di buon governo, grazie al lavoro del sindaco di Centrodestra Vittorio Fantozzi». Si è espresso così, Maurizio Carrara, candidato alla Camera dei Deputati della coalizione del centrodestra al collegio uninominale Pistoia che comprende anche i territori della lucchesia, Altopascio e Montecarlo. «Montecarlo è un paese con tantissime eccellenze nel suo territorio, primo tra tutti l’ottimo vino. Ho incontrato il sindaco Vittorio Fantozzi per complimentarmi del lavoro che ha svolto nelle sue due legislature. Questo, pur essendo un piccolo paese, è l’unico comune che non ha ceduto alla politica dell’accoglienza, puntando invece su un turismo di qualità. Non a caso Montecarlo è bandiera arancione del Touring Club. Questo dimostra – prosegue Carrara – che occorre difendere la libera autonomia delle amministrazioni locali sul tema immigrazione e impegnarsi affinché i nostri bellissimi borghi toscani siano sempre più attraenti per il turismo, economia fondamentale per questo territorio che crea ricchezza e posti di lavoro».

«Il rispetto per la bellezza del paesaggio, la cura e la mantenuta identità storica, fanno quindi di Montecarlo un vero gioiello. Questo è stato possibile grazie a una politica intelligente dell’amministrazione, senza usufruire di finanziamenti di Governo e Regione».

«Se sarò eletto – conclude Carrara – mi impegnerò per valorizzare il lavoro già fatto, in modo che ci sia sempre una costante crescita. Bisogna lavorare con molta attenzione per queste località, dando sostegno ai comuni a vocazione agricola e turistica, affinché ci sia rispetto per l’ambiente e rispetto per le persone, garantendo sicurezza e un alto livello di qualità della vita».