Il campo sportivo di Segromigno in Monte è salvo grazie al comune di Capannori

CAPANNORI – Il campo sportivo di Segromigno in Monte, luogo di aggregazione e di svolgimento di attività sportiva amatoriale fra cui quella della squadra del gruppo donatori di sangue della frazione, rischiava la chiusura e l’abbandono ma il Comune di Capannori lo salverà. L’amministrazione Menesini ha infatti deciso di acquisirlo al proprio patrimonio affinché possa continuare a essere utilizzato dalla comunità e la struttura venga sviluppata. Proprio in questi giorni la giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo in tal senso.

Gli attuali soci della società sportiva Asd Segromigno Monte, proprietaria dell’impianto intitolato al vecchio presidente Giulio Vellutini, infatti non riescono più a far fronte alla gestione finanziaria del campo sportivo. Gli abitanti della frazione, allora, nelle scorse settimane avevano presentato al Comune di Capannori una petizione chiedendo che il campo sportivo venisse mantenuto in vita diventando di proprietà dell’Ente.

“Abbiamo risposto in maniera favorevole all’appello lanciato dai cittadini – commenta l’assessore alle politiche per la comunità, Francesco Cecchetti -. Il campo sportivo è un bene sentito proprio dagli abitanti di Segromigno in Monte perché rappresenta un prezioso centro di aggregazione richiamando molti giovani e adulti dalla frazione e delle zone limitrofe ed è un fulcro di attività ricreative e sportive da parte di associazioni. Riteniamo quindi di vitale importanza per il paese che il campo sportivo continui a vivere”.

La decisione dell’amministrazione comunale è stata presa anche in seguito ad aver riscontrato che la società proprietaria del campo sportivo ha manifestato la propria disponibilità a effettuare la donazione a favore del Comune. L’Ente di piazza Aldo Moro, inoltre, dispone già dell’adiacente campo per allenamenti che si trova accanto all’impianto di Segromigno in Monte; questo potrà quindi facilitare lo sviluppo della struttura.