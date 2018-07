Il CAI sceglie le Alpi Apuane per la Giornata internazionale “Respect the mountains”

MINUCCIANO – Il Club alpino italiano ha scelto le Alpi Apuane per l’appuntamento italiano dell’edizione 2018 di “Respect the Mountains” dell’Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA).Si tratta di un progetto internazionale che quest’anno toccherà sette località montane, dal Galles a Cipro, con l’obiettivo di veicolare l’importanza della sostenibilità nei confronti di tutti i portatori d’interesse (turisti, escursionisti, operatori turistici, aziende, autorità locali, regionali e nazionali).

Domenica 8 luglio è in programma un’escursione che dal Rifugio Donegani, nel comune di Minucciano (LU), in Val Serenaia (ritrovo ore 9,30) porterà i partecipanti al Passo della Focolaccia (MS). Gli escursionisti, come prevede il format di queste giornate, saranno dotati di guanti e sacchetti per raccogliere i rifiuti eventualmente trovati durante il percorso.

L’appuntamento apuano, curato dalla Commissione centrale tutela ambiente montano del CAI (referente Luca Tommasi), con la collaborazione del Gruppo Regionale Toscana e delle Sezioni di Massa, Viareggio e Carrara, inaugurerà il calendario 2018 di “Respect the Mountains”.

Con la scelta delle Apuane il Club alpino intende affiancare, nell’ottica del rispetto dell’ambiente, il tema della pulizia dei sentieri con la questione delle cave per l’estrazione del marmo e il loro grave impatto sull’ecosistema montano.

«Non si tratta di avere solamente un ambiente pulito, ma anche intatto e non consumato irreversibilmente – spiega il presidente della Commissione centrale tutela ambiente montano Filippo Di Donato-. Le Alpi Apuane sono orribilmente segnate dalle cave, che le stanno letteralmente mangiando come inarrestabili insetti meccanici. Negli ultimi anni il Club alpino ha prodotto diversi documenti e appelli, oltre a organizzare eventi su questo tema. L’ultimo dei quali dal 27 aprile al primo maggio scorsi, con il corso nazionale di formazione per insegnanti Le Alpi Apuane – Le montagne irripetibili».

Alle ore 16.00 al Rifugio Aronte, nei pressi del Passo della Focolaccia, è previsto un concerto dedicato alla tutela dell’ambiente, compreso nel programma dell’edizione 2018 di “Musica sulle Apuane”. Si esibiranno i Quinto Aere, quintetto d’ottoni.

L’escursione, gratuita e aperta a tutti, durerà circa quattro ore all’andata e tre al ritorno.

La giornata rientra nel Progetto Speciale d’Insieme 2018 della Commissione centrale tutela ambiente montano “CAI-TAM per il bel paese”.

Per maggiori informazioni: www.caitoscana.it – www.cai-tam.it

Per scaricare il programma dettagliato clicca qui.