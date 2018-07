Il Caffè della Versiliana di Pietrasanta sulle TV in tutta Italia

PIETRASANTA – Il Caffè della Versiliana entra a partire da domani nelle case di tutti gli Italiani. Il celebre talk show della Versiliana, edizione 2018 sarà infatti in onda sulle frequenze nazionali di ben 2 emittenti del gruppo GoldTV.

Non semplici finestre, né mere interviste raccolte a margine degli incontri, bensì la trasmissione integrale degli oltre 50 incontri al Caffè che dai primi di luglio e fino a fine agosto si susseguono quotidianamente sul celebre palco del Caffè della Versiliana intitolato a Romano Battaglia.

Grazie alla proficua collaborazione tra la Fondazione Versiliana e il gruppo Goldtv di Giovanni e Marco Sciscione, l’edizione 2018 del Caffè della Versiliana sarà infatti in onda a partire dal primo di agosto su Canale 63 e Odeon TV, canali nazionali appartenenti al gruppo GOLD TV.

Un importantissimo risultato di cui si è reso artefice il direttore artistico della Fondazione Versiliana e coordinatore del Caffè Massimiliano Simoni grazie alla preziosa collaborazione di Fabrizio Manfredini, regista e scrittore fiorentino nonché produttore del format televisivo del Caffè.

“Per il Caffè di quest’anno – spiega Simoni – ho voluto puntare non tanto ad avere finestre televisive a spot, quanto ad avere una presenza regolare e continuativa in televisione. Per questo motivo ho voluto una programmazione eterogenea sia per argomenti che per ospiti, multidisciplinare e di interesse generale e dunque adeguata alla tv generalista. Una programmazione che abbraccia un ampio spettro di tematiche, dall’attualità al costume, dalla letteratura allo spettacolo, dalla politica allo sport, che fosse quindi “a misura di tv”. Nel mio intento di portare il Caffè nelle case di tutti gli italiani, ho trovato un valido alleato in Fabrizio Manfredini, regista e produttore di grande professionalità ed esperienza. Con lui c’è stata subito una grande intesa : abbiamo operato insieme per adottare tutti quegli accorgimenti tecnici e organizzativi fondamentali per ottenere spazi nazionali ed oggi sono orgoglioso di poter incassare il risultato”

Il Caffè della Versiliana si potrà quindi guardare su Canale 63 (LCN 63) tutti i giorni alle ore 21.00; su Odeon (LCN 177) il martedì alle ore 23.00, il giovedì alle ore 23.30 e la domenica (dal 12/8 – fino al 9/9) ore 23.00.

Gli incontri al Caffè della Versiliana saranno trasmessi in diretta sul canale web e sulla pagina Facebook “Smart Television”. Gli appuntamenti saranno anche messi in onda il giorno successivo alle ore 21.00 su Noi TV, alle ore 22.00 su Canale 10 e su Toscana TV ore 21.15 tutte le sere (con replica alle 07.00 del mattino) eccetto il mercoledì che va in onda alle ore 12.00.