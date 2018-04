Il bus perde olio: ‘salvati’ dalla Polstrada. Tanta paura e un’avventura da raccontare per una classe di Pontremoli

MASSAROSA – Gita con imprevisto per una classe dell’Istituto comprensivo ‘Pietro Ferrari’ di Pontremoli. Il bus che riportava nella cittadina in provincia di Massa i 36 alunni della classe in gita sul Lago di Massaciuccoli, ha iniziato a perdere olio sulla A/12, nei pressi di Sarzana e, dopo pochi chilometri, si è spento.

L’autista è riuscito a fermarsi nella corsia di emergenza, ma i ragazzi ovviamente hanno preso un bello spavento, aggravato dal fatto che nessuno poteva scendere a causa del punto dell’autostrada dove si erano dovuti fermare, altamente trafficato.

Subito è scattato l’allarme e sul posto è arrivata un’autopattuglia della Sottosezione della Polstrada di Viareggio, che in quel momento era impegnata nel controllo delle rete autosradale, disposto a scopo preventivo.

Sono passati solo pochi minuti e gli agenti sono arrivati dal bus fermo: appena arrivati si sono posizionati dietro al mezzo, segnalando così l’ostacolo. Hanno predisposto una serie di segnali – bandierine e lampeggianti – per segnalare ulteriormente il pericolo, mettendo così in sicurezza il mezzo.

Non appena arrivato il mezzo di riserva, assieme agli addetti alla manutenzione hanno fatto salire in tutta sicurezza alunni e maestre sul nuovo pullman e la brutta avventura si è conclusa, diventando probabilmente un qualcosa da raccontare agli altri compagni di istituto per il resto dell’anno.