Il ‘Borsalino’ di Camaiore festeggia un anno di vita con un programma speciale

CAMAIORE – Il cinema di Camaiore, aperto il 10 Maggio 2017, si prepara ad accogliere Io e Annie restaurato e Deadpool 2, tra i titoli più attesi della stagione

Ha inaugurato il 10 maggio 2017 -con l’anteprima di Manhattan in versione restaurata- il cinema Borsalino di Camaiore -LU-, dopo oltre 30 anni dalla chiusura della storica sala, il cinema Moderno.

La monosala di Camaiore festeggia il primo anno di programmazione dopo aver staccato oltre 10000 biglietti, con un’offerta cinematografica variegata e di prim’ordine: dalle grandi Prime Visioni, i blockbuster americani come Pirati dei Caraibi, Star Wars, It e la saga di Avengers ai film d’animazione Disney e Pixar che hanno registrato il sold out nel periodo natalizio, accompagnati da una serie di iniziative uniche per i piccoli e i grandi spettatori, come allestimenti e merchandising a tema.

La gestione di Apuania Cineservice, attenta ad offrire una proposta di rilevanza culturale oltre che di intrattenimento, ha dedicato un notevole spazio al cinema italiano contemporaneo -primo ospite della sala è stato il regista e sceneggiatore Francesco Bruni, per la commedia Tutto quello che vuoi, vincitrice di 3 Nastri d’argento e 2 David di Donatello-, ai film premiati nei principali festival internazionali – lo scorso agosto è stata dedicata una retrospettiva ai favoriti agli Oscar 2017- e ai grandi capolavori restaurati, come Novecento di Bernardo Bertolucci e Blow Up di Michelangelo Antonioni.

Grande attenzione riservata ai giovani spettatori anche attraverso le proiezioni in matinée per le scuole del territorio, in particolare in occasione della Giornata della Memoria e della giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia.

Mentre fervono i preparativi per le iniziative dedicate alla prossima stagione cinematografica, ecco che il Borsalino si prepara ad accogliere uno dei cinecomic più attesi della stagione, Deadpool 2, con Ryan Reynolds e Josh Brolin, da Martedì 15 Maggio e lo farà con una sorpresa graditissima per tutti i fan del mercenario più scorretto dell’Universo Marvel.

Il 21 e il 22 Maggio invece proseguirà l’omaggio ai grandi classici, con una delle più apprezzate commedie di Woody Allen, Io e Annie, film vincitore nel 1977 di 4 premi Oscar, in edizione restaurata.

L’ appuntamento per i cinefili versiliesi è quindi in sala, tutto l’anno.