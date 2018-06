Il Basket Le Mura tira le somme della stagione appena conclusa

LUCCA – Si è tenuta nel giardino della Palestra Ego in Sant’Alessio la presentazione dei risultati dell’attività sportiva e sociale de Le Mura Spring, società satellite della squadra Gesam Gas & Luce Le Mura che milita nel massimo campionato femminile di basket.

Erano presenti alla presentazione la vice presidente Spring Rachele Settesoldi, il dirigente Spring Emanuele Cerri, l’assessore allo Sport del Comune di Lucca Stefano Ragghianti, Luca Busico e Cristiana Cardella dirigenti del Basket Femminile Le Mura, ed il direttore di ANFFAS Manuel Graziani, partner del progetto Baskin di solidarietà sportiva.

Nel pubblico, oltre a tifosi ed appassionati, presenti alcuni degli sponsor che hanno accompagnato la squadra in questa stagione sportiva o che hanno offerto il loro contributo per organizzare la impegnativa, ma affascinante trasferta alle finali nazionali Under 14 di Cagliari di fine mese.

Presente anche gran parte dei quadri societari e la ex Presidente della Commissione Comunale Pari Opportunità Daniela Grossi, che non ha voluto far mancare il suo appoggio ad una delle più vivaci compagini sportive in rosa del territorio.

La vice presidente Settesoldi nel saluto introduttivo ha posto l’accento sui risultati di questa stagione, sui rapporti con la società principale di Serie A e sui progetti speciali portati avanti in quaesta stagione. Ha inoltre ringraziato gli sponsor presenti per la lro sensibilità verso lo sport in rosa.

Manuel Graziani ha ricordato come è nato il progetto Baskin con la collaborazione con Spring, poi i risultati che passano in secondo piano, perchè per loro essere arrivati settimi su sette partecipanti equivale sempre ad una vittoria, anche perchè includono tutti i tipi di disabilità e nessuno viene lasciato indietro.

Il dirigente della serie A1 Luca Busico ha ricordato che nello sport è importante anche divertirsi e si è complimentato per il progetto Baskin. Ha ricordato il nuovo progetto Stop Bullyng che la società sta iniziando a lanciare a livello nazione insieme al MIUR.

Il dirigente Emanuele Cerri ha illustrato settore, per settore, i più importanti risultati della stagione.

Il minibasket (2007/2008) ha visto all’opera 16 bimbe che hanno partecipato sotto età al campionato Esordienti, nonché al torneo nazionale di Poggibonsi riportando un buon settimo posto sulle 18 squadre partecipanti da tutto il centronord Italia.

Istruttori Stefania Luporini e Chiara Doda

Pulcini e Paperine hanno fatto il corso di minibasket in lingua inglese con Lia Pacini, Gloria Favilla e Chiara Tessaro. Nel complesso i tesserati di mini sono più di 50.

Le bimbe 2006 sono invece aggregate con le U14 silver per fare esperienza in categoria superiore.

Il gruppo U14silver (ex Under 13) è formato dalle bimbe 2005, più alcune 2006 aggregate. Nonostante le molte sottoetà (alcune squadre mettono invece in campo le 2004), hanno chiuso la prima fase del campionato al quarto posto con 2 vinte e 3 perse, ma la seconda fase del campionato le ha viste chiudere al terzo posto, con 12 vittorie e 4 sconfitte.

Le Under 14 gold, annata 2004, hanno chiuso la prima fase con 18 vittorie su 18 incontri disputati con una media di 90.5 canestri fatti e soli 33 subiti a partita. La seconda fase di campionato si è chiusa con 6 vittorie su 6 partite e hanno ottenuto il titolo regionale con una gara di anticipo.

Adesso le attende la finale nazionale a Cagliari dal 25 al 30 giugno.

All.: Simone Landini. Ass.: Matteo Gemignani

Le Under16, annata 2003, hanno chiuso la prima fase al terzo posto con 7 vittorie e 5 sconfitte, mentre la seconda fase al secondo posto a pari punti con la prima. Si sono quindi conquistate le finali di Coppa Toscana nelle quali hanno battuto IES Pisa in semifinale, poi Costone Siena in finale, aggiudicandosi la Coppa.

All.: Simone Landini. Ass.: Matteo Gemignani

Ottima annata anche per le Under18 (2000-2002) che hanno chiuso la prima fase in terza posizione, ma a pari punti con le prime due, frutto di 17 vittorie e 3 sconfitte. In virtù del terzo posto sono andate allo spareggio di Marsciano (PG) per entrare ai concentramenti Interregionali (Interzona) dove hanno battuto Bull Basket Latina. All’Interzona invece, una vittoria (Basket San Salvatore – CA) e 2 sconfitte (Reyer Venezia e Pallacanestro Savona) non hanno permesso di accedere alle finali nazionali di Battipaglia (SA).

All.: Rastelli. Ass.: Benedetti

Si è chiusa nel migliore dei modi per le ragazze della Serie B una stagione iniziata con l’obiettivo dichiarato della riconferma in categoria, la massima possibile per una società satellite di una squadra di A1, per dare modo alle ragazze delle giovanili di fare esperienza in un campionato impegnativo. Inoltre la soddisfazione di aver aggregato anche quest’anno due atlete cresciute nelle giovanili al roster del Basket Le Mura, Francesca Nottolini e Carolina Salvestrini, che hanno debuttato nella massima serie nella partita contro PF Broni 93.

All.: Rastelli, Landini. Ass.: Benedetti

Altro impegno agonistico è stato quello dei Tornei 3vs3, ormai prossimi a divenire disciplina olimpica.

Nella categoria Under14 le nostre ragazze vincono il titolo regionale a Livorno, qualificandosi per le finali nazionali di Jesolo, dove vincono le prime quattro gare per la griglia di classificazione, ma si fermano ai quarti di finale, con la soddisfazione di aver battuto Brixia Bk Brescia, poi vincitrice del torneo.

Buoni risultati anche per le ragazze alle finali regionali del #jointhegame di Castelfiorentino.

Nelle U18 le 2 squadre #spring si incrociano in semifinale, passa la squadra 1 che però deve cedere in finalissima 10-8 contro Pol. Galli S. Giovanni V.no.

Nelle U16 le #spring riescono ad arrivare alla semifinale, ma perdono (15-7) contro Use Empoli, che poi vincerà il titolo.

La vice presidente Settesoldi ha infine ufficializzato alcuni dei nuovi quadri tecnici: per la serie B, Giovanni Giannelli primo allenatore, Pucci vice e Luca Benedetti secondo assistente. Per le Under 18 ancora Giannelli con Gloria Favilla vice. Per le U16 secondo Staccini (assistente di Serventi in serie A1). Per le Under 14 Matteo Gemignani primo allenatore.

In accordo con la squadra principale, Stefania Luporini entra nello staff di A1 come secondo assistente. La decima del Roster di A1 sarà Carolina Salvestrini, mentre entreranno a rotazione alcune ragazze delle giovanili.

In conclusione l’assessore Ragghianti ha sottolineato l’importanza del settore giovanile per qualsiasi squadra. Per i giovani lo sport deve essere fine a se stesso e non deve essere finalizzato ad un risultato. Ha poi ricordato il progetto sul contrasto al bullismo e si è complimentato perchè in questo momento di costruzione del roster non è sicuramente semplice avere energie per portare avanti un progetto così importante. Lo sport femminile infine deve essere seguito, perchè è sempre più importante al livello locale e nazionale.