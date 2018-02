Il Baluardo: concerto a Castelnuovo con il New England Conservatory

CASTELNUOVO – Martedì 20 febbraio 2018 alle ore 21 gran concerto al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana. Organizzato da Il Baluardo gruppo vocale lucchese, sarà di scena la New England Conservatory (NEC) . Si tratta di una scuola di musica riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la propria professionalità. Ha sede a Boston ed è la scuola di riferimento della Orchestra Sinfonica di Boston , appunto, una delle migliori orchestre al mondo. Una occasione unica per sentire una delle orchestre giovanili più rinomate al mondo. Diretta dal maestro Michael Mucci l’orchestra americana eseguirà brani di Rossini, Sousa , Colgrass. Direzione artistica di Elio Antichi, ingresso libero per una occasione imperdibile.