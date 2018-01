Il Baluardo canterà ‘La Befana’ per le strade di Lucca

LUCCA – Il Baluardo, gruppo vocale lucchese, come di consueto parte nuovamente con il carretto per mantenere la tradizione del canto della Befana nel centro storico di Lucca. Quest’anno, e sono 28 anni, il compito sarà assai gravoso. «Malati, reduci da malattie, impegni di lavoro – dicono -, sarà veramente difficile onorare la nostra vecchina. Per tutte queste assenze chiediamo aiuto agli amici della Befana che da tanti anni ci seguono e l’invitiamo a venite a cantare le befanate almeno quelle tradizionali. Partiamo come di consueto attorno alle ore 17,15 dal Portone de’ Borghi e percorrendo il Fillungo arriveremo in piazza Cittadella dove, ospiti del Comitato San Paolino, effettueremo la premiazione della 24° edizione del Cesarin’ der Viviani premio per la migliore befanata nel 2018 vinta da Pietro Paolo Pighini e Maria Enrichetta Cavani di Castiglione di Garfagnana con la loro ‘La leggenda della Befana’». Verrà presentata in prima assoluta la befanata che ha vinto lo scorso anno scritta da Marco Nicolosi di Capannori e messa in musica per il coro lucchese dal m. Silvia Marchetti befanata di rara bellezza. Il Baluardo ha invitato la sig. Befana che compatibilmente con l’età e gli acciacchi ha garantito la sua presenza. Si ringrazia il Comune di Lucca e la Fondazione C.R.L. per il sostegno alla propria attività culturale.