Il 4 gennaio assemblea a Gallicano per la costituzione di ‘Potere al Popolo’

LUCCA – Si costituirà anche in Mediavalle e Garfagnana Potere al Popolo, il soggetto politico della sinistra di alternativa nato in tutta Italia su iniziativa del centro sociale napoletano “Je so’ pazzo”.

Giovedì 4 gennaio alle ore 21, a Gallicano, presso la sala Guazzelli, si svolgerà l’assemblea costituitiva territoriale che, come è già avvenuto a Lucca, sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare ed impegnarsi.

L’idea è di dar vita ad una lista popolare che si presenterà alle elezioni politiche del 4 marzo, ma la scadenza elettorale rappresenterà solo il primo passo di un percorso che porterà alla costruzione, dal basso, di un movimento composto da disoccupati, da lavoratori precari, dalle donne che lottano contro la violenza maschile e la disparità di salario a parità di lavoro, dalle persone gay, lesbiche e transessuali discriminate sul lavoro e dalle istituzioni, dai pensionati a basso reddito, dagli studenti, dai migranti e da tutti coloro che non cedono alla disperazione e alla rassegnazione.

In questi anni abbiamo lottato contro i licenziamenti, il job Act, la riforma Fornero e quella della Scuola e dell’Università; contro la privatizzazione e i tagli della Sanità e dei servizi pubblici; per la difesa dei beni comuni e dell’ambiente; contro le politiche economiche e sociali antipopolari dell’Unione Europea; contro lo stravolgimento della Costituzione nata dalla Resistenza e per la sua attuazione. Per un mondo di pace, in cui le risorse disponibili siano destinate ai bisogni sociali e non alle spese militari.

E ogni giorno ci impegnamo a costruire socialità, cultura e servizi accessibile a tutte e tutti.

Invitiamo quindi tutti coloro che sentono il bisogno di fare qualcosa per cambiare lo stato di cose esistente, a partecipare all’iniziativa del 4 gennaio.

Per maggiori informazioni:

Pagina Facebook Potere al Popolo Lucca

palplucca@nullgmail.com