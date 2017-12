Il 30 dicembre la grande musica del Quintetto di Verona protagonista a Vittoria Apuana

FORTE DEI MARMI – L’assessorato alla Cultura e Turismo in collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli, nell’ambito del programma Natale al Forte 2017, ha organizzato sabato 30 dicembre, un concerto davvero d’eccezione.

Nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana, alle 21.00, si esibirà il “Quintetto Verona Concentus Ottoni” formazione nata all’interno dell’Orchestra dell’Arena di Verona.

Il quintetto, Fabrizio Mezzari e Roberto Rigo (trombe), Stefano Rossi (corno), Lorenzo Rigo (trombone) e Antonio Belluco (basso tuba), proporrà un programma dal repertorio versatile e sicuramente accattivante, spaziando da brani classici tratti da opere famose (Il Flauto Magico, Guglielmo Tell, La Traviata) a musiche da film.

Il Quintetto, i cui singoli esecutori hanno maturato esperienza professionale come prime parti in orchestre prestigiose dalla Fenice di Venezia, Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Teatro la Scala, Verdi di Milano, fino all’Accademia di S. Cecilia, si è esibito in importanti festival in Italia e all’estero; annovera al suo attivo numerose registrazioni per la Rai.

Ingresso al concerto libero.