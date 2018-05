Il 2 giugno seminario all’ex Real Collegio sul turismo nel Terzo Settore

LUCCA – Il 2 Giugno a partire dalle 9:30 al Real Collegio Lucca seminario su ‘Il turismo del Terzo Settore’, appuntamento informativo sui progetti: si parlerà anche dell’Ostello di San Frediano di Lucca, della Scuola Alberghiera, dei rapporti con le istituzioni, il territorio e le esigenze di nuovi soci e nuove adesioni. Formativo perché affronteremo i temi del Terzo Settore, di che cosa oggi gli Enti e le Società No profit possono fare “nel e per il Turismo”, quale funzione sociale, quale ruolo sussidiario nell’organizzazione di eventi, nella difesa dei diritti a viaggiare e conoscere, quali tutele per i Beni Comuni, per la Bellezza della nostra Storia e delle nostre Arti. Non saremo numerosi, abbiamo invitato rappresentanti del Comune e del volontariato, ma per chi verrà sarà sicuramente una esperienza intellettuale di scoperta e una visione di impegno futuro.