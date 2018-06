Igor Butman anticipa il concerto a Forte dei Marmi: appuntamento il 19 luglio

FORTE DEI MARMI – Cambio di programma per il re del jazz Igor Butman, che il 20 luglio prossimo avrebbe dovuto esibirsi sul palco di Villa Bertelli. Richiamato in patria proprio per quella data, anticiperà il suo spettacolo giovedì 19 luglio in Piazza Garibaldi, dove per gli appassionati della grande musica, presenterà il suo spettacolo, sempre con inizio alle 21.30, ad ingresso libero. Chi ha già acquistato il biglietto potrà richiedere indietro i soldi alla rivendita a cui si era rivolto. “Abbiamo dovuto far fronte ad un improvviso impegno del Maestro, che tuttavia non ci impedirà di ascoltare la sua bellissima musica, offrendo comunque ai nostri cittadini e ospiti, gratuitamente, una performance di questo grande artista – ha dichiarato il presidente della Fondazione Villa Bertelli Ermindo Tucci. Ringraziamo Butman per la disponibilità”.