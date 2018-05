ICare Viareggio: modificato lo statuto con nuove competenze

VIAREGGIO – E’ stata approvata dal Consiglio comunale la modifica dello statuto di iCare, società in house del Comune di Viareggio. Obiettivo della modifica, come spiegato dal sindaco Giorgio Del Ghingaro durante la seduta del Consiglio, è quello di avere «un braccio operativo, totalmente pubblico, che non abbia i vincoli del dissesto a cui deve invece sottostare il Comune».

Nello specifico le nuove competenze inserite nello statuto sono:

– svolgimento dei servizi sanitari territoriali (Farmacia dei servizi).

Tale modifica nasce dall’esigenza di stipulare convenzioni con soggetti privati (polisanitari) per migliorare l’erogazione di servizi sanitari e ridurre i tempi di attesa. Di fatto, una gestione delle farmacie più imprenditoriale, a tutto vantaggio del cittadino che si trova di fronte maggiori opportunità e tempistiche ridotte. Previste convenzioni anche con altre farmacie pubbliche, sempre in un’ottica di miglioramento del servizio.

– erogazione di servizi socio assistenziali attraverso la partecipazione a progetti di recupero dell’ambiente, nelle sue diverse componenti – aria acqua verde -, anche in cooperazione con altri Enti, finalizzati al benessere, al miglioramento del sistema ambiente, della qualità della vita e della salute dei cittadini.

Grazie a questo inserimento, il Comune, I Care ed il Parco di Migliarino San Rossore potranno partecipare ad un bando regionale per la lotta alle fitopatie (Decreto dirigenziale N. 14286 del 29/09/2017 l – Delibera G.R.T. n. 553/2016 – la sottomisura n° 8.4 del PSR nominata “Ripristino delle pinete danneggiate dal Matsucoccus f. – annualità 2017”).

In sostanza il bando mette a disposizione dei soggetti pubblici 400mila euro per opere di ripristino delle pinete infestate dal Matsucoccus Feytaudi, insetto che provoca disseccamento e morte dei pini marittimi.

– gestione delle aree mercatali, demaniali e portuali e loro attività connesse, nell’ottica di fornire servizi, anche in collaborazione con il Comune o con altri Enti, finalizzati al benessere ed al miglioramento del sistema economico-ambientale dei cittadini.

In questo caso, come ampiamente sottolineato dal sindaco Del Ghingaro, è chiara la volontà di ampliare i servizi di iCare, perché la società «possa intervenire in casi particolari come, ad esempio, il sostegno ad eventuali azioni concordatarie (Viareggio Porto)».