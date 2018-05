I successi del Primo Maggio dei Marciatori Antraccoli

LUCCA – La Festa del lavoro o dei lavoratori, onorata ogni anno in molti paesi del mondo per ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa, i marciatori e atleti dell’ Asd marciatori Antraccoli hanno festeggiato correndo sia nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese a Montemagno che in gare competitive molto impegnative ed interessanti.

Vediamo come è andata la giornata.

I non competitivi si sono ritrovati a Montemagno, per la “34° sgambata omonima” corsa podistica come dicevamo nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese, con percorsi di 3, 6, 12 e 18 km, che percorrevano mulattiere e sentieri nei boschi della zona, con un bel saliscendi panoramico e molto verde. Asd marciatori Antraccoli ha ottenuto un bel 5° posto di squdra con 31 partecipanti.

I competitivi hanno partecipato alla Mezza Maratona, Città di Pontassieve, una mezza difficile, sicuramente non da tempo ma molto particolare perché il percorso ha toccato il punto più alto del paese dove il Mulino a Vento domina il crinale di Monterifrassine ad una quota di circa 400 metri di altitudine. Qui Mauro Fenili ha ottenuto un piazzamento di tutto rispetto, l’8°argento, chiudendo gli impegnativi 21 km e 97 metri in 2 ore, 1 munuto e 27 secondi. Di tutto rispetto anche la 20° posizione assoluta femminile di Michela Ruberti.

Non da meno l’impresa della nostra Serena Buti che ha portato a termine il giro della Costa degli Etruschi e dell’Isola d’Elba ben organizzato dall’Atletica Rivellino di Piombino, classificandosi all’ 11° posizione assoluta.

Una notevole prestazione che l’ha vista correre il sabato 28 aprile 6 km nello splendido golfo di Baratti, domenica 29 aprile 10 km a Campiglia Marittima, lunedì 30 aprile 8 km all’Isola d’Elba a Portoferraio ed infine, il primo maggio ancora una tappa di 10 km a S. Vincenzo.

Non dimenticate, l’appuntamento del prossimo 27 maggio, ovvero la 42° sgambata del paese di Antraccoli, non competitiva organizzata dall’ A.s.d. marciatori Antraccoli Lucca con ritrovo e partenza dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dallo spazio sagra di Antraccoli (LU).