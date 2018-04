I sindaci di Lucca Tambellini e di Capannori Menesini firmano la petizione a sostegno di Mario Ciancarella

LUCCA – Più di mille firme alla petizione on line per sostenere Mario Ciancarella nella sua battaglia. Il Tar, infatti, ha chiesto che produca le prove del suo impegno in questi anni a suffragio del fatto che ha combattuto perché la verità sulla sua vicenda venisse a galla.

Un qualcosa che nessuno può negare. Almeno nessuno di coloro che conoscono Ciancarella da sempre. Lo apprezzino o meno. Stia loro simpatico o meno – come fa notare Cecilia Carmassi – a nessuno può venire in mente di dire che non si sia impegnato per far valere i propri diritti».

E questa battaglia viene abbracciata anche dai sindaci di Lucca, Alessandro Tambellini, e di Capannori, Luca Menesini, che nell’ambito di una conferenza stampa hanno aderito alla campagna a sostegno di Ciancarella. Un’adesione tutt’altro che formale, poiché ambedue i primi cittadini hanno seguito la vicenda da vicino e, quindi, ritengono naturale questo loro appoggio: «Ancor prima che da sindaco – dice Tambellini – ho sempre seguito la vicenda da cittadino e dato il mio appoggio a Ciancarella e posso affermare che la sua attività non è mai venuta meno, ma è stata costante, sebbene sia stata una lotta che avrebbe fiaccato chiunque».

«Ho conosciuto Mario quando ancora aveva la libreria in piazza San Giusto – fa eco Luca Menesini – e, dopo il sospiro di sollievo arrivato con la sentenza del 2016, è arrivata questa ulteriore battaglia. Come uomo delle istituzioni sono profondamente convinto debba essere fatta chiarezza e giustizia e quest’ultima arriva quando si arriva al risarcimento, atto che sancisce la chiusura definitiva di una vicenda».

A dare il via alla raccolta di firme è stato Raffaello Lucchesi e in tre settimane la petizione è arrivata a oltre 1100 firme: in attesa dell’udienza al Tar, fissata per il 16 maggio prossimo, chi volesse aderire, lo può fare firmando l’appello https://www.change.org/p/da-troppo-tempo-mario-ciancarella-lotta-per-avere-giustizia-%C3%A8-anche-un-nostro-problema?recruiter=605272028&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=psf_combo_share_message