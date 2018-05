I simpatici Jack Russell protagonisti dell’edizione 2018 di ‘Maremma che Jack’

LUCCA – Con quel musetto simpatico i piccoli Jack Russell Terrier conquistano grandi e piccini. E per questo gli estimatori di questa vivacissima razza sono in crescente aumento. Grande attesa a Lucca per l’edizione 2018 di “Maremma che Jack” che domenica 20 maggio li vedrà indiscussi di un mega raduno, organizzato presso il Centro Cinofilo Flyingdog in via Sillori a Lucca, dall’associazione Jack Russell Terrier Italia, capitanata dai fondatori Mirko Tomasetto e Ramona Cusma. Nella verdeggiante cornice della maremma toscana un programma ricco di appuntamenti con un padrino d’eccezione: il celebre fumettista Marcello Mangiantini, nello staff della Sergio Bonelli Editore, disegnatore di “Zagor” ed altri celebri personaggi. Tante le attività da condividere con il proprio amico Jack e tante altre coloratissime sorprese che attendono umani e quattrozampe a partire dalle 10 del mattino. I veri appassionati potranno anche iscriversi nella COURSING CUP 8in1,all’Expo Amatoriale speciale Jack Russell Terrier e Parson Terrier ed assistere alle selezioni del Jrtitalia Agility Team

Info: www.jackrussellterrieritalia.com