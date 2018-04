I Rival Sons e gli CRX sul palco con i Queens of the Stone Age il 23 giugno al Lucca Summer Festival

LUCCA – Se il cartellone del Lucca Summer Festival è chiuso, non così i supporter ai vari concerti. La D’Alessandro e Galli, infatti, ha annunciato che il 23 giugno, giorno dell’apertura del Lucca Summer Festival numero 21, il palco di piazza Napoleone ospiterà non solo i Queens of the Stone Age, ma anche i Rival Sons e i Crx, band guidata dal chitarrista degli Strokes, Nick Valensi.

I Rival Sons, originari di Long Beach, sono stati fondati dal chitarrista Scott Holiday, il batterista Michael Mike Miley e dal bassista Robin Everhart nel 2008. Mike aveva sentito parlare del cantante, Jay Buchanan e decise di contattarlo su MySpace: è così che – dopo un tentativo fallito – è nato il gruppo che tutt’oggi calca le scene. Il primo album ‘Before the fire’ del 2009 lo pubblicarono solo digitalmente e, un anno dopo, avevano raggiunto già una fama tale da essere chiamati dagli AC/DC per aprire il loro tour, a cui seguirono i tour di Alice Cooper e di Kid Rock.

Nel 2010 hanno firmato per l’etichetta metal britannica Eerache Records e nel 2011 arriva il primo ep che porta il loro stesso nome, spesso seguito da ‘Pressure and Time’ nel 2011, che vanta la copertina disegnata da Storm Thorgerson. L’album è stato scritto, registrato e mixato in soli 20 giorni a Los Angelse. Dopo varie apparizioni a svariati festival, i Rival Sons hanno fatto nel 2011 da supporto ai Jusdas Priest.

Nel gennaio 2014 i Rival Sons sono tornati in studio a Nashville con Dave Cobb per produrre il loro quarto album Great Western Valkyrie che esce nel giugno dello stesso anno. L’album ha ricevuto una candidatura come “Album dell’anno 2014” da Classic Rock Magazine.

I CRX sono una band di Los Angeles nata nel 2013, formata da Nick Valensi (voce e chitarra), Ralph Alexander (batteria), Richie Follin (chitarra, tastiere e backing vocals), Jon Safley (basso) e Darian Zhaedi (chitarra e backing vocals). La band ha datoalle stampe il proprio album di debutto ‘New Skin’ nel 2016. A descrivere il suono della band è Valensi che lo ha definito un mix di power pop e di heavy metal, che fonda le sue radici in band come i The Cars, i Cheap Trick o Elvis Costello.

Le due formazioni non mancheranno di richiamare a Lucca molti amanti dell’alternative rock che hanno già eletto queste due band come punti di riferimento della scena alternative americana.