I ristoratori del centro di Lucca chiedono a Bindocci di organizzare un incontro con la giunta

LUCCA – Molti operatori della ristorazione del centro storico hanno sottoscritto un appello fatto da un nostro attivista con cui si chiede alla amministrazione di Lucca, in particolare rivolgendosi al sindaco, ed agli assessori Mercanti e Raspini, di far rispettare le regole che ci sono per chi fa ristorazione nel centro storico.

Il miglior modo per garantire qualità è darsi regole serie e poi farle rispettare, le cucine con spazi adeguati, le lavagne e i menu conformi questo per garantire i clienti del tipo di prodotti che mangiano, non dimentichiamo poi la corretta individuazione del suolo pubblico utilizzabile, la questione del decoro urbano.

Insomma le regole sono tante, forse troppe ma certamente si nota che qualcuno sembra esonerato a scapito della qualità e della categoria, sopratutto di quelli che operano correttamente.

Ebbene il rispetto delle regole e la tolleranza zero verso certi atteggiamenti che squalificano il settore della ristorazione stanno dietro a questa richiesta di incontro che come consigliere comunale ho avuto l’onore di accogliere e girare ai membri di giunta destinatari, segno anche della poca credibilità di certe associazioni di rappresentanza che come si è visto in occasione dell’aumento della COSAP non hanno saputo gestire una minima opposizione.

Questa raccolta di firme parte dal M5S di Lucca, ed è stata gestita da un nostro attivista che opera nel settore.

La posizione secondo la quale la qualità parte da regole che devono essere fatte rispettare e da politiche promozionali, era stata espressa già più volte alla Mercanti in consiglio, la reazione della maggioranza fu la fuga dall’aula. Vediamo adesso se davanti a una richiesta che chiaramente è condivisa con chi opera nel settore la reazione sarà sempre la fuga dalle responsabilità. Confidiamo nell’avere presto un incontro, qualche membro di giunta ci ha già anticipato disponibilità, soprattutto sono importanti i comportamenti dopo l’incontri.

Comunque questo fatto testimonia la distanza tra i palazzi e le esigenze di chi lavora e la sempre maggior capacità del Movimento 5 Stelle anche a Lucca di farsi promotore delle esigenze dei cittadini

Massimiliano Bindocci

Consigliere e Portavoce Movimento 5 Stelle