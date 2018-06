I Queens of the Stone Age danno il via domani al Lucca Summer Festival 2018

LUCCA – Ci siamo: il countdown è praticamente terminato: domani inizia ufficialmente il Lucca Summer Festival numero 21. La prima data di un cartellone veramente stellare è affidata ai Queens of the Stone Age e al loro rock duro come le pietre del deserto californiano. Quella di apertura sarà una serata veramente speciale, interamente dedicata allo Stoner Rock e prenderà il via alle 20 con i CRX, band forse minore o comunque meno conosciuta in Italia, ma molto rappresentativa di questo genere musicale.

Alle 21 è la volta dei Rival Sons, formazione californiana del 2008, che al proprio attivo ha già di essere stata supporter di AC/DC, Alice Cooper o Kid Rock e nel 2014 con l’album Great Western Valkyrie, vengono addirittura nominati come best rock album dalla rivista di settore Classic Rock Magazine.

La loro musica è un rock che strizza l’occhio al blues ed è in qualche misura meno ‘duro’ di quello dei Queens of the Stone Age, ma riesce comunque a lasciare il segno.

Alle 22, poi, arrivano loro: i Queens of the Stone Age. Lo scorso anno è uscito il loro settimo album, ‘Villains’, che ha portato alla band di Josh Homme una nuova ‘primavera’ che li vede allontanare in modo sostanziale dallo Stoner Rock, genere che ha caratterizzato le prime fasi della loro carriera.

Una carriera che nasce nei primi Anni Novanta, con i Kyuss che, dopo lo scioglimento della band, vede il leader Josh Homme andare in tour con gli Screaming Tree per poi decidere di voler di nuovo fare musica per conto proprio. Nascono in questo modo i Queens of the Stone Age, dalle ceneri dei Kyuss e dalla rinascita di Homme. Dopo tre dischi che diventano pietre miliari dello Stoner Rock, i Qotsa hanno una sorta di battuta di arresto, con due album che non sono all’altezza oggettiva dei loro predecessori. In particolare non lo sono con quello che è e resta l’album migliore della band, ‘Songs for Deaf’.

Ma Homme, carismatico e molto controverso leader di questa band attraversa un periodo decisamente difficile, fatto di depressione e di troppi progetti collaterali che chiedono la sua attenzione più del progetto artistico principale.

Poi la svolta, con ‘…Like Clockwork’, album che in qualche modo affranca i Queens of the Stone Age dallo Stoner Rock per lanciarli in una dimensione meno ‘settoriale’. Il successo di questo lavoro li porta a fare un nuovo disco, ‘Villains’ che è decisamente lontano dalle prime sonorità, ma che ha il merito di portare verso la musica di Qotsa anche persone che non vi si erano mai avvicinate.

Proprio ‘Villains’ sarà il grande protagonista della serata di domani quando inizierà il Lucca Summer Festival.

Un Festival che porta a Lucca alcuni dei nomi più importanti della musica internazionale. Anno dopo anno la manifestazione si è attestata come realtà di grande interesse anche per gli artisti, richiamati dalla bellezza della città e dall’unicità di suonare in una piazza come piazza Napoleone.

La prossima data è affidata alla musica italiana, il 27 giugno, quando il palco di piazza Grande ospiterà Caparezza, seguito il 1 luglio da Sfera Ebbasta. Due modi di fare musica italiana molto diversi tra loro e due tipi di pubblico diversi tra loro: più ‘adulti’ quelli del primo, giovanissimi quelli del secondo, il vero fenomeno di quest’anno e ‘re’ della trap.

Il 7 luglio ancora il grande rock protagonista del Lucca Summer Festival con gli Hollywood Vampires, moniker sotto il quale si ‘nascondono’ Joe Perry, Alice Cooper e l’attore Johnny Depp. La loro scaletta è per lo più fatta di cover di classici del rock e i nomi sul palco sono una garanzia.

Il giorno successivo, l’8 luglio, invece è un mito vivente a salire sul palco di Lucca: Ringo Starr e la sua ‘All Starr Band’, formazione di grandi musicisti dove ha fatto ritorno Colin Hay e si è unito Graham Goudman dei 10CC. I due si sono aggiunti a Steve Lukather, Gregg Rolie, Warren Ham e Gregg Bissonette.

L’11 luglio il Summer si sposta fuori delle Mura per l’evento clou della stagione: il concerto ‘Us+Them’ di Roger Waters, che porta a Lucca il live di Città del Messico, mai messo in scena in Europa e che sarà protagonista solo di tre date: a Lucca, dove esordisce, a Roma e a Londra. Tre luoghi speciali, tutti scelti personalmente da Waters.

Il giorno dopo il 12 luglio, invece, il festival fa ritorno alla sua sede naturale, quella di piazza Napoleone, per la prima e unica data in Italia dei Gorillaz di Damon Albarn. L’ex Blur sarà sul palco con i suoi compagni di viaggio per uno spettacolo a cavallo tra il reale e il virtuale.

Il 14 luglio torna la musica italiana, quella popolare, con il concerto di Max Pezzali, Renga e Nek. Reduci dal successo della tranche invernale del tour, i tre cantanti proporranno le loro canzoni di successo, interpretate a tre voci.

Il festival si ferma alcuni giorni e riprende alla grande il 17 luglio con il ritorno a Lucca di Nick Cave & The Bad Seeds: il musicista australiano porta live il suo ultimo lavoro ‘The Skeleton Tree’, disco fortemente segnato dalla morte del figlio per un incidente.

Sempre di ritorni si tratta anche per le date successive: il 18 luglio infatti protagonista sarà Lenny Kravitz che, anche in questa occasione, sarà preceduto dall’esibizione di Gary Clark Jr., mentre il 20 luglio è la volta di James Taylor, in double bill con Bonnie Raitt, per una serata di grande musica americana.

La simpatia, la comunicativa, l’allegria e soprattutto la musica conosciuta da tutti, hanno reso il concerto del 22 luglio uno dei più attesi: protagonista, infatti, è Gianni Morandi che presenterà le sue più belle canzoni d’amore.

Tra batterie di fronte al pubblico e il resto della band dietro: così si presentano sul palco i King Crimson capitanati dal leader Robert Fripp, a Lucca il 25 luglio. La formazione vede i tre batteristi Pat Mastellotto, Gavin Harrison e Jeremy Stacey, a cui si uniscono lo storico bassista Tony Levin, dal chitarrista Jakko Jakszyk, dal sassofonista e flautista Mel Collins e dal multistrumentista Bill Rieflin, oltre, ovviamente al fondatore Robert Fripp.

La chiusura, infine, è affidata il 26 luglio a Norah Jones e Marcus Miller in un’altra ‘serata doppia’. La musica raffinata di questi due musicisti riempirà la piazza e sarà «l’arrivederci» della città al palco del Summer in attesa dell’edizione 2019.