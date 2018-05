I prossimi appuntamenti con il Circolo del Cinema

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 24 maggio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato in prima visione Illegittimo di Adrian Sitaru. Una sconvolgente opera corale di un film emozionante, che spiazza e fa emergere diversi interrogativi, che ci riguardano profondamente. Film realizzato a bassissimo costo, in due settimane con un solo ciak per scena, scegliendo di non affidarsi a una sceneggiatura in senso stretto. Illegittimo si apre su una normalissima cena di famiglia. Victor, il padre, e i suoi 4 figli/e conversano di massimi sistemi, ma ben presto la cena diventa lite furibonda. Il padre medico, durante il regime di Ceaușescu, si rifiutava di praticare l’aborto e denunciava le donne che lottavano per ottenere il diritto di farlo. Il tema viene affrontato anche nei suoi aspetti più controversi, attraverso lo svelamento di inconfessabili segreti di famiglia: l’incesto. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 28 maggio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione di La danza della realtà, film di Alejandro Jodorowski. Il grande artista cileno esplora, reinventandola, la propria infanzia. C’è veramente tanto di tutto in questo film: ci sono l’Odissea di Omero, l’Amarcord di Fellini, il Vangelo, ci sono estratti dai libri dell’autore stesso e c’è la psicomagia da lui teorizzata. Immagini potenti e una narrazione ricca ed evocativa. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.



Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.