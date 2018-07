I Musici e il Coro dell’Opera di Parma protagonisti a Pietrasanta in Concerto

PIETRASANTA – Sarà una serata all’insegna delle arie d’opera più belle e più celebri. La “voce d’Italia” così il Maestro Michael Guttman ha voluto titolare il concerto, omaggio al paese del belcanto e ai suoi compositori. Per la prima volta il Festival Pietrasanta in Concerto farà un’incursione nel mondo dell’opera con il concerto in programma al Chiostro di Sant’Agostino mercoledì 25 luglio ( inizio ore 21.30). Protagonisti saranno L’ Orchestra da Camera “I Musici di Parma” e il Coro dell’Opera di Parma, prestigiose compagini musicali della città indissolubilmente legata a Giuseppe Verdi e alla musica. A dare voce alle eroine verdiane e pucciniane sarà il soprano Daniella Cappielli, vincitrice di numerosi concorsi lirici internazionali e interprete dei principali ruoli del repetorio lirico nei più importanti festival e teatri italiani ed europei.

Sul podio il Maestro Enrico Fagone, contrabbassista e direttore d’orchestra”. Nonostante la sua giovane età, la qualità e la vastità delle esperienze musicali di Enrico Fagone (che vanno da Martha Argerich alla Juilliard school di New York) lo avvalorano infatti come uno dei musicisti più promettenti a livello internazionale, tra i migliori del mondo così come lo ha definito la stampa specializzata.

Il programma della serata prevede arie da La Bohème e Gianni Schicchi di Puccini, da La Traviata di Verdi, l’intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, l’ouverture dal Barbiere di Siviglia di Rossini, la Suite dalla Carmen di Bizet, nonché i celeberrimi “Coro di zingarelle e di mattadori” da La Traviata e il “Va’ pensiero” dal Nabucco verdiano. In programma anche brani dal Flauto Magico di Mozart e dal Romeo et Juliette di Charles Gounod. Biglietti da 10 euro a 30. Info 0584 265757 www.pietrasantainconcerto.com

BIGLIETTI

I biglietti per i concerti del Festival sono acquistabili on line e nei punti vendita Ticketone, presso la biglietteria del Teatro La Versiliana e presso il Teatro Comunale Pietrasanta nei giorni di concerto a partire dalle ore 17.00. Come di consueto sono previsti sconti del 50% per i residenti del Comune di Pietrasanta per gli allievi delle scuole di musica, dei licei musicali e dei conservatori . Prezzi da 10 a 30