“I mariti inutili” di Piromallo e Salemi in anteprima nazionale a “Scrivere il cibo”

FORTE DEI MARMI – Anteprima nazionale della presentazione del libro “I mariti inutili” di Cairo Editore, scritto a quattro mani da Januaria Piromallo e Roselina Salemi, sabato 9 giugno alle 18.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli al penultimo appuntamento con la rassegna “Scrivere il cibo”, a cura di Corrado Benzio.

A raccontare il come e perché di questa opera letteraria, che oltre a scandagliare la psicologia del maschio, propone anche un capitolo di arte culinaria, Januaria Piromallo, una delle due autrici, affiancata per l’occasione nel ruolo di“marito inutile”, dal noto regista e scrittore, nonché marito di lungo corso, Adolfo Lippi e da due note signore che da decenni frequentano e vivono Forte dei Marmi, Milly Moratti e Rosaria Panatta.

Giornalista e cronista di costume, la Piromallo è una raffinata blasonata, con tanti cognomi al seguito: Capece Piscicelli di Montebello dei Duchi di Capracotta, nonché abituè dei salotti glamour. Dopo essere stata ospite al Muarizio Costanzo show, in qualità di esperta/vip, ha lavorato all’Indipendente di Vittorio Feltri, sempre come inviata speciale nell’Alta Società. Sei i libri, oltre ai “I mariti inutili”, scritti in passato, da “Te la do io la Svizzera”, a “Il carnefice di Eva” a “Bella e d’annata (un corso di sopravvivenza per ragazze cresciute).

Ricapitolando, l’appuntamento di sabato con “Scrivere il cibo” si preannuncia saporito e piccante, quel tanto che basta per far divertire chi vorrà intervenire all’evento.