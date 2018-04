I marciatori Antraccoli Lucca protagonisti anche il lunedì di Pasquetta

LUCCA – Il Week-end pasquale ha visto concentrarsi le attività sportive podistiche nel lunedì dell’Angelo con ancora tanti “anatroccoli” dell’Asd marciatori Antraccoli Lucca protagonisti.

Ottavo posto di squadra con 38 presenti al bellissimo ma duro “42°giro dei colli termali”.

La sgambata del trofeo Podistico Lucchese ben organizzata dall’Asd Bagni di Lucca Terme con percorsi non competitivi di 2, 4, 10, 18 e 20 km partendo da Fornoli permetteva di godere del panorama della zona passando dai Monti di Villa (640 m. s.l.m.) e Sant’ Anna (784 m. s.l.m.) con numerosi ristori alcune dei quali veramente ben attrezzati.

A Prato, la maratonina, 21.097 km, tradizionale mezza di pasquetta con 2500 partecipanti, ha visto correre 16 atleti giallo/blu tutti ben arrivati.

I nostri missili: Picchi Luca ha chiuso in 1 ora e 23 minuti, 59° assoluto, 55° di categoria & Alberto Frediani ha registrato il nuovo personal best sulla distanza, 1h 24’ 16”, 67° assoluto e 62° di categoria. Veramente due atleti di valore in costante crescita come Alessandro Milianti, al suo nuovo personal best sulla distanza, 1h 37’ 19”, complimenti.

Le nostre donne, sempre al Top, lo sono state anche a Prato: Donatella Serafini, ancora a premio, 5° veterana; Kelly Sichi 27° e Giulia Mariti 32°. Gran rientro di Elisabetta Luchi dopo un lungo e fastidioso infortunio, ha chiuso in poco più di 1h 47’, 52° di categoria. Anche il nostro veterano Rosario “Lo zione” Vitellaro era al rientro dopo infortunio ed ha chiuso in poco più di 1h 48’, soprattutto ritrovando ottime sensazioni che lo renderanno sicuramente protagonista della nuova stagione del Criterium podistico toscano.

Molto bene anche gli altri membri del gruppo tutti con la medaglia di finisher e soprattutto con la coppa per il meritato 2° posto di squadra: Emanuele Gasperetti, Maurizio Capecchi, Matteo Lembi, Antonella Figliolino, Antonio Amidei, Massimiliano Frugoli e Serena Buti