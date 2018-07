I King Crimson tra storia della musica e innovazione incantano il Summer Festival

LUCCA – Esistono degli spartiacque assoluti. Incontri con persone, incontri con la musica. Il momento in cui nel 1969 i King Crimson irrompono nel panorama musicale la storia cambia, per sempre. Nessuno può rimanere indifferente a questo nuovo modo di interpretare la musica. Un nuovo linguaggio, una continua evoluzione senza limiti o strutture, toccando differenti stili e generi sotto il marchio King Crimson. Il genio visionario Robert Fripp, deus ex-machina di questo progetto da 50 anni, porta avanti il suo dialogo di sperimentazione musicale senza perdere un colpo.

Il concerto di ieri sera al Lucca Summer Festival è stato sicuramente uno degli appuntamenti con la storia della musica, un piccolo grande regalo alla nostra città. Una platea di circa 4mila persone ha visto volti di uomini e donne di tutte le età, appassionati del genere curiosi di scoprire cosa sarebbe stato creato, a cosa quei musicisti eccezionali avrebbero dato vita. Un concerto che si può vivere in modi diversi, che prende di pancia, perché seguire tutto diventa impossibile e allora si può anche chiudere gli occhi e lasciarsi trascinare in un’altra dimensione. Ma anche il divertimento, il restare senza parole di fronte ai cambi continui di tempo e struttura, di voce e ogni singolo strumento che inspiegabilmente trovano il modo di legarsi e lasciano addosso a chi ascolta una sorta di senso di impotenza, di abbandono a quella musica così perfetta.

Una delle caratteristiche determinanti per il successo della band è infatti la precisione scientifica con cui Fripp ha sempre scelto i suoi collaboratori. In questo tour l’elemento di svolta è stato sicuramente Gavin Harrison e probabilmente la scelta non poteva essere diversa visto che da una parte abbiamo il più grande gruppo Progressive della storia e dall’altra il miglior batterista del genere.

<<Il concerto di Lucca è stato qualcosa di inspiegabile e magico – racconta Massimiliano, musicista di professione -. Inspiegabile perché riuscire a comprendere tutto ciò che viene rappresentato sul palco è difficile anche per gli addetti ai lavori ma il tutto risulta magicamente equilibrato e direi addirittura in un certo senso accessibile. Si alternano lunghe cavalcate strumentali a momenti rarefatti in cui l’impressionante cantante-chitarrista Jakko Jakszyk da sfogo alla sua tecnica vocale in totale indipendenza rispetto ai complicati arrangiamenti chitarristici. Il suo timbro molto adatto alla prima epoca dei King Crimson, che vide prima Greg Lake e poi John Wetton nel ruolo di cantanti, ci permette di godere di quasi tutto l’album di esordio della band, “In the court of Crimson King”, e l’immagine della copertina sulla chitarra di Jakko faceva ben presagire>>.

“Epitaph” uno dei momenti più toccanti insieme a “Islands” e al primo bis “Starless” unica scena in cui la perpetua luce blu di sfondo al palco diventa rossa. Nessun abbellimento scenografico e nessuno ne sente la mancanza tanto è ricca la componente musicale. Niente è lasciato al caso o all’ovvietà. I tre batteristi sul palco, Pat Mastellotto, già con la band dal 1993, Jeremy Stacey, che oltre alla parte percussiva si dedica egregiamente anche alle tastiere, e Gavin Harrison si intrecciano con una precisione e una fantasia oltre ogni limite. Bill Rieflin, con alle spalle collaborazioni importanti come “R.E.M.”, si dedica esclusivamente alla tastiera. Mel Collins, primo sassofonista-flautista del gruppo, dona un tocco magico e spesso Jazzy agli intrecci armonici lanciati dalle chitarre. Il grande Tony Levin, membro più longevo della band, tra basso, contrabbasso elettrico e stick ci delizia con finezze di un altro mondo. Il bis non può che essere la prima canzone, la monumentale “21st century schizoid man” con l’assolo di Gavin Harrison nell’intermezzo che lascia tutti di stucco.

<<Un concerto memorabile, un pezzo di storia ha attraversato le mura di Lucca ieri e non si è trattato di una semplice nostalgica celebrazione di un gruppo che fu ma la consacrazione di chi ha portato sempre avanti un’idea della musica che travalica i confini, le etichette, gli schemi, il vero senso del progressive, sperimentare, cambiare, d’altronde l’unica certezza della vita è la mutabilità e in questo senso i King Crimson ne sono i migliori interpreti di tutti i tempi>>.

Grazie quindi al Lucca Summer Festival per le emozioni regalate e grazie a Massimiliano, che ci ha raccontato in modo diretto, emotivo e appassionato, con un pizzico di vena da “addetto ai lavori” il suo concerto.