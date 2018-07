I gruppi di opposizione a Capannori rispondono alla consigliera Lionetti

CAPANNORI – Ci fa piacere che la consigliera Lionetti (Capannori 2020 ma con incarichi nella segreteria del PD) abusando dei mezzi di comunicazione istituzionale del comune si interessi finalmente della viabilità del suo paese. Infatti fin’ora non non è mai stata vista partecipare a una sola riunione dei comitati, come un buon amministratore avrebbe a parer nostro dovuto fare. Allora se ne esce fuori con un comunicato solo per attaccarci? Le vorremo ricordare che le opposizioni al contrario della maggioranza si sono sempre rese disponibili al confronto con i comitati, soprattutto nell’ascolto e, in questi due anni, hanno partecipato a tutte le riunioni. Ricordiamo inoltre che sempre da parte nostra fu chiesto un consiglio comunale monotematico, altrimenti di questi progetti non se ne sarebbe mai parlato e ce li saremo ritrovati come fatti. Per quanto riguarda le osservazioni, se avesse studiato bene, le abbiamo presentate anche noi e se avesse sempre letto bene le carte, la nostra proposta non comporta alcun abbattimento di case e a un minor consumo di suolo per fare nuove strade non maggiore (non si sa dove lo abbia letto). Ma evidentemente non c’è stato un lavoro così approfondito, si vuole solo screditare l’altro. Questi sono punti oggettivi, se si vuol dire che la nostra è una proposta migliorabile senz’altro, siamo i primi a dirlo. In quanto proposta e non imposta è suscettibile a migliorie. Ma almeno non esiste l’ecomostro di Tassignano che è un progetto che grida vendetta al cielo. Non viene creato un corridoio infrastrutturale ma viene diluito il traffico sia su via Chelini che sulla variante proposta. Non è che la consigliera Lionetti cerca di ingraziarsi il suo paese in vista delle prossime elezioni dopo anni di latitanza? Non eravate voi che volevate proposte alternative da parte della minoranza? Allora le volevate per attaccarle tra l’altro senza averle nemmeno lette e nel caso criticandole non nel merito, perché l’articolo dimostra ampiamente che il progetto non è stata minimamente capito. Invitiamo a una lettura più approfondita e non a una polemica sterile di cui tutti sono più che stufi.

I Gruppi consiliari di Centrodestra Capannori

Alternativa Civica di Centrodestra – Giada Martinelli e Mauro Celli

Energie per l’Italia Giovanni Marchi

Forza Italia – Anthony Masini, Pio Lencioni e Daniele Lazzareschi

Unione di Centro – Paolo Rontani