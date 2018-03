I giovani Bad Players sul tetto d’Italia

TORRE DEL LAGO – Fanno incetta di titoli e piazzamenti sul podio i giovani e giovanissimi atleti dell’associazione sportiva Bad Players di Torre del Lago Puccini, impegnati nelle massime competizioni regionali e nazionali di beach tennis indoor che si sono svolte fra Viareggio, Pisa e Faenza a metà febbraio e inizio marzo.



Il sodalizio del presidente Andrea Tommasi, guidato dai maestri Alberto Tommasi, Alessio Paolicchi e Giulia Ansani, festeggia infatti ben quattro titoli toscani, uno italiano e una lunga serie di secondi e terzi posti raggiunti in tutte le categorie giovanili.



Al Beach Park di Faenza, sede del massimo torneo nazionale indoor il 3 e 4 marzo, la Bad Players Elena Francesconi si laurea campionessa italiana under 12 (in coppia con Alice Pepi) e vice campionessa under 14 (con Irene Mariotti) nel doppio femminile, onorando così lo scudetto toscano conquistato una decina di giorni prima sempre nella stessa specialità di categoria under 14.



Ancora sulla sabbia faentina, Davide Baccili si presenta da campione toscano under 12 di doppio maschile e misto e non delude le attese: è suo, infatti, il secondo gradino del podio nel doppio maschile di categoria, insieme a Davide Corridori. Sul massimo palcoscenico italiano strappa applausi anche la coppia tutta Bad formata da Giada Bianchi e Matilde Massai, terze classificate nel doppio femminile under 14 e vice campionesse regionali di categoria.

Dallo stesso tabellone arriva anche un’altra medaglia (ex aequo con la precedente) per il club torrelaghese: la conquista Giulia Francesconi, bronzo insieme alla grossetana Mariotti.

Al Beach Paradise di Viareggio, sede dell’associazione presieduta da Tommasi, arriva anche il titolo toscano under 10 di doppio maschile, tutto “made in Bad” con i piccoli Lucio Ercolini e Tommaso Vannucci e quello di doppio misto under 16, con Matilde Massai (insieme a Matteo Carfora). La stessa giocatrice sale poi sul terzo gradino del podio anche nel doppio femminile di categoria e nel misto under 14.



Sul podio regionale anche Giulia Francesconi (terza nel doppio femminile under 14), Elena Francesconi (seconda nel misto under 14 e 16) e Giada Bianchi (terza ex aequo nel doppio femminile under 16).