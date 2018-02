I corsi di formazione di Confcommercio in Versilia

VIAREGGIO – Prosegue l’offerta formativa di Confcommercio che con l’agenzia accreditata So.Ge.Se.Ter offre una completa gamma di corsi studiati per rispondere al meglio alle esigenze occupazionali del territorio.

Il 12 febbraio partirà il corso haccp, necessario per lavorare nei pubblici esercizi mentre il 5 marzo sarà la volta del corso per agenti immobiliari rivolto a chi vuole sostenere l’esame di abilitazione in Camera di commercio.

Sono aperte le iscrizioni anche per i corsi Rspp, anticendio e formazione lavoratori, tutti obbligatori per le imprese in virtù della legge 81/2008.

Tutti i corsi si terranno nella sede Confcommercio di Viareggio, in via Repaci 18.

Confcommercio ricorda altresì che è possibile prenotare check up gratuiti in azienda per la verifica di tutti gli adempimenti relativi al rispetto della normativa igienico-sanitaria ed in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per tutte le informazioni è possibile chiamare lo 0584.618654 o mandare una mail a versilia@nullconfcommercio.lu.it