I Cavalieri della Magione del Tau tornano a sfidarsi A Colpi di Pennello

ALTOPASCIO – Dopo il grande successo riscosso dall’evento “A colpi di pennarello” svoltosi nello scorso aprile, La Magione del Tau propone il “secondo round“: cinque fumettisti e illustratori gomito a gomito, daranno vita in diretta ai loro lavori. Un’occasione imperdibile per gli amanti del fumetto e dell’illustrazione.

I cinque fumettisti e illustratori, già noti come “I Cavalieri della Magione del Tau“, Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo Pieruccini e Simone Togneri all’ombra del campanile di Altopascio, nella piazza del centro storico, daranno vita ai loro disegni. I partecipanti, insieme all’aperitivo o alla cena, potranno portarsi a casa una caricatura, una striscia, un bozzetto o quant’altro possa nascere dalle mani creatrici dei cinque artisti.

Un evento sicuramente da non perdere per gli amanti del fumetto e dell’illustrazione.

L’appuntamento è venerdì 4 maggio dalle 18.30 in piazza Ricasoli n7 ad Altopascio. È consigliabile la prenotazione (al numero +39 392 40 58 337)

In occasione dell’eventol pittore, writer, fumettista e performer Francesco Forconi, in arte Skim, esporrà le sue opere in una mostra nel locale di Roberto Reino, composta dagli ultimi lavori dell’artista riguardanti il kaos, che sarà visitabile da sabato 5 maggio a venerdì 29 giugno, tutti i giorni, dalle ore 17 all’una, escluso il martedì.

Ma chi sono gli artisti che mostreranno il loro talento in questa serata live? Conosciamoli meglio:

Elena De Nard, classe 1990 in arte Namien De Nerd. Ha frequentato la scuola internazionale di Comics di Firenze dove si diploma in Fumetto, sceneggiatura e colorazione con Photoshop. Durante il secondo e terzo anno collabora con privati su sceneggiature e con la Junior’s Digital Design nel Bronx. Da queste due collaborazioni, oltre a molti progetti, vengono alla luce un lungometraggio presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia dal titolo “Io e Morto”, vincitore di due premi in Brasile e il fumetto horror dal titolo “Home”, articolo di punta della neo-casa editrice americana Dummie Comics Inc. (in collaborazione con Kalani Caraballo).

Gabriele Muratori, vignettista autodidatta, da sempre con la passione per il disegno anche se coltivata in forma solitaria e per pochi intimi. Solo negli ultimi anni ha dato maggiore sfogo alla sua verve artistica, a seguito della partecipazione al corso comunale di pittura “L’Alchimia dell’arte” ed al decisivo corso sulla satira “Humor Lucca, l’estrema sintesi”, ideato e curato dal vignettista lucchese Alessandro Sesti con il quale si è così lanciato nella satira locale. Sue le vignette firmate gm74, create e pubblicate periodicamente nelle pagine facebook “Ambulanz” e “GM.74.”, ma soprattutto sulla più conosciuta pagina “HumorLucca” dando vita a genuina ironia spesso e volentieri ispirata da eventi attuali locali in pura veste lucchese.

Riccardo Innocenti, pistoiese, classe 1977. Frequenta per tre anni la Scuola internazionale di Comics di Firenze. In seguito frequenta corsi di disegno dal vero, nudo e pittura a olio. Fumetti: nel 2009 per Round Robin, “Don Peppe Diana , per amore del mio popolo”; per il sito de L’ Insonne “Variabile di Felicità “, su testi di Alessia Di Giovanni, successivamente pubblicato nell’albo “ Rumori di fondo”( Ed. Arcadia 2012); nel 2010 su testi di Francesco Matteuzzi: “Regina di cuori”, “L’amore al tempo degli emoticon” e inediti; locandina di “Un cuore per il Meyer”; copertina del libro “Quarto di secolo” di Iacopo Innocenti. Nel 2015 disegna la locandina di “Serravalle Noir 9”; disegna insieme a Giuseppe Di Bernardo, Giovanni Ballati, Riccardo Pieruccini, la storia “La Beffa di Lucchio”, su testi di Iacopo Innocenti, realizzata “dal vivo”, nell’ambito della ricorrenza storica dell’ evento a Lucchio.

Riccardo Pieruccini, in arte Ruggine. Dal 2011 ha iniziato a lavorare come inchiostratore per Marvel e con Simone Bianchi ha realizzato Wolverine Evolution, Thanos rising e altre serie. Per Shockdom ho realizzato un episodio della serie SmartComix su testi di Adriana Coppe e il volume Be a superhero-Undead chainsaw su testi di Simone Bazzanella. Nel 2013 ha iniziato una collaborazione con la Da Vinci giochi, realizzando le illustrazioni della versione dadi del popolare gioco Bang. Ha lavorato nella pubblicità per LeoBurnett e Ogilvy e con Colorado Film Production. Ha lavorato anche nel costume design in parecchie produzioni di Gabriele Salvatores: “Come Dio comanda” (2008), “Happy family” (2010), “Educazione siberiana” (2013), “Il ragazzo invisibile” (2014) “il ragazzo invisibile 2” (2017); nel film di Diego Abatantuomo “area Paradiso” ; nei film di Aldo Giovanni e Giacomo “Il ricco il povero e il maggiordomo”.

Simone Togneri, diplomato in pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha trasformato le immagini in parole grazie alla scrittura. Con Frilli Editori ha pubblicato i romanzi Arnoamaro (2013), Nature morte a Firenze (2015) e Dio del Sagittario (2016). Ha pubblicato racconti sul Giallo Mondadori, Cronaca Vera, Sherlock Magazine, Il Carabiniere, Il Manifesto. Le sue strisce Minimum Leader, satira dedicata al dittatore nord coreano Kim Jon Un, sono pubblicate sulla rivista Buduàr. Ha vinto l’ultima edizione della manifestazione satirica Vignette sul Ring a Diamante (CS), durante la 25^ edizione del Festival del Peperoncino. Ha illustrato il libro Editing di Merda – La Mattanza dell’Ignoranza di Laura Platamone (Nero Press, 2017). Una sua mostra di vignette “Saluti dall’Ita(g)lia” è visitabile fino a venerdì 25 maggio al bar caffetteria Millennium nel centro storico di Lucca.

La Magione del Tau è un’accogliente taverna degustazione situata in piazza Ricasoli 7, nel centro storico di Altopascio in provincia di Lucca, dove si possono assaggiare prodotti artigianali di piccole produzioni legate alla tradizione, e votati all’eccellenza, come salumi, formaggi e carpacci. Oltre a questo vengono proposte serate a tema, aperitivi e “serate fuori schema”, mostre itineranti, aperitivi letterari.