I carabinieri arrestano due spacciatori a Piano di Gioviano

BORGO A MOZZANO – Sono finiti in manette due spacciatori, arrestati dai carabinieri a Piano di Gioviano nel comune di Borgo a Mozzano. I due – un ventiduenne di origine tunisina e una quarantasettenne, tutti e due residenti a San Giuliano Terme – sono stati pedinati dai militari dell’Arma e sono stati visti ‘vendere’ la droga in due diverse occasioni.

A quel punto, i carabinieri hanno deciso di fermarli e contrarli, trovandoli in possesso di 17 dosi di cocaina, già divisi in nove dosi pronti per essere venduti.

Non solo: i due sono stati trovati in possesso anche di 330 euro, che secondo gli investigatori rappresentano il provento della vendita della droga, nonché di un bilancino di precisione.

Il tutto è stato sequestrato e i due sono stati arrestati in flagranza di reato su disposizione del pm di turno. I due sono quindi stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, che è stata celebrata questo pomeriggio e sono stati chiesti i termini a difesa. L’udienza è stata fissata per il 26 febbraio e nel frattempo i due spacciatori sono stati messi agli arresti domiciliari.

Nel corso di questa attività investigativa sono stati fermati anche i ‘compratori’ che sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.