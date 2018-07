Hotel Transilvania 3: la mongolfiera di Drac a Viareggio con il Summer Tour

VIAREGGIO – Vacanze a Viareggio per Drac e la sua strampalata famiglia di mostri: quale occasione migliore per partire in viaggio con loro a bordo di una mongolfiera? L’appuntamento è per il 31 luglio sul Belvedere delle Maschere in piazza Mazzini.

In occasione dell’uscita del nuovo film Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa, distribuito da Warner Bros Entertainment Italia, dal 22 agosto al cinema, una incredibile mongolfiera formato speciale dedicata a Drac, l’amatissimo personaggio della saga di successo animata, sarà la protagonista del Summer Tour – Hotel Transylvania 3 nelle principali località balneari italiane. Un evento, organizzato dalla Sony, che gode del patrocinio del Comune di Viareggio.

«La Mongolfiera di Transylvania 3 ha fatto la sua prima uscita al Giffoni Film Festival – spiega l’assessore al Turismo Patrizia Lombardi –: adesso approderà nelle maggiori località balneari italiane. Non poteva mancare Viareggio: una festa per le grandi e piccini che potranno ammirare da vicino la mongolfiera e i più coraggiosi potranno salire a bordo e alzarsi da terra in volo vincolato».

«Un ringraziamento va agli organizzatori dell’evento che hanno scelto la nostra città come meta privilegiata – continua l’assessore – e il mio personale invito a tutti quanti vogliono provare l’ebrezza del volo».

Realizzata in esclusiva per la promozione del film in Italia, da Kubicek, uno dei maggiori produttori di hot-air balloons al mondo, la mongolfiera di Hotel Transylvania 3, alta 25 metri con un volume di 2900 m3, è un’opera di alta manifattura, personalizzata in ogni suo aspetto: dalla creazione del tessuto, all’assemblaggio dei pannelli, alla creazione del cesto, fino al test per il volo finale.

Per la mongolfiera, sono stati realizzati più di 700 metri di tessuto speciale stampato digitalmente e cucito a mano dagli artigiani specializzati della fabbrica.

Tutti in mongolfiera con Drac: il 31 luglio sul Belvedere delle Maschere.

A proposito di Hotel Transylvania 3: Una vacanza mostruosa

Nel nuovo film della Sony Pictures Animation, Drac decide di concedersi una crociera con la famiglia e prendersi finalmente una pausa estiva. Il resto del gruppo si unisce a loro e, a bordo della crociera, i mostri si divertono moltissimo e partecipano a tutte le attività e le attrazioni di bordo: dalla pallavolo per mostri e i colossali buffet, alle insolite escursioni. Ma la vacanza da sogno si trasforma in incubo quando Mavis scopre che Drac si è innamorato di Ericka, misterioso capitano della nave, che nasconde un pericoloso segreto che potrebbe distruggere la razza dei mostri.