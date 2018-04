‘Ho fatto l’attore perché amo raccontare storie’: Martin Freeman premiato alla carriera al Lucca film festival

LUCCA – «Ho fatto l’attore perché amo raccontare storie e perché credo alla gente ami ascoltare storie». Martin Freeman al Lucca Film Festival ha raccontato molto di sé e molto del suo lavoro nell’incontro con la stampa.

Gentile, divertente e molto ironico, l’attore inglese si è ovviamente concentrato sul suo ultimo film, ‘Ghost Stories’ la cui anteprima per la stampa si era appena conclusa. Un horror nel più classico stile inglese ‘a scatole cinesi’, con una storia dentro l’altra. Ed è proprio questa struttura ‘a matrioska’ che è piaciuta a Freeman che ha deciso di interpretare quello che è sicuramente uno dei personaggi centrali di un film che non lascia indifferenti.

Il protagonista di questa giornata è stato indubbiamente Martin Freeman: «Non conoscevo Lucca – ha detto – in genere quando vengo in Italia vado più a sud, ma mi piace e sto cercando di farmi piacere anche questa pioggia, dicendomi che è molto romantica. Certo, avevo lasciato l’Inghilterra grigia e piovosa per venire in Italia e trovare un altro tempo, ma sto cercando di trovare il lato romantico di questa pioggia e ci sto riuscendo», scherza l’attore inglese.

Freeman ha detto di amare il genere horror, che è stato uno dei suoi preferiti durante la sua giovinezza e infanzia: «Mia madre, quando ero piccolo, mi ha fatto spinto a vedere ‘Psycho’. Per due anni sono stato terrorizzato, ma devo ammettere che il mio amore per il cinema è nato proprio in quel momento. Ne ho compreso la potenzialità. Un altro momento rivelatore è stato qualche anno più tardi, quando, nel fine settimana, con gli amici andammo a vedere Star Wars e, il lunedì, facendo il resoconto del weekend, tutti e sette abbiamo raccontato di come Luke Skywalker aveva fatto esplodere la navicella. Questo significa che eravamo rimasti tutti colpiti da quel particolare e, di conseguenza, dimostra la forza che possono avere delle immagini sul grande schermo».

Certamente ‘Ghost Stories’ si presta a domande che hanno a che fare con il soprannaturale e lui afferma di essere in qualche misura possibilista. «Non so se esista il soprannaturale – dice – ma del resto non lo sa nessuno. Sono aperto al fatto che qualsiasi cosa sia possibile. Credo che ci sia spazio per questo genere di credenze: c’è chi le chiama soprannaturale, c’è chi le chiama religione. Alla fine sono lo stesso concetto»

Mentre parla del film racconta che sul set si era creato un buon clima e che hanno lavorato bene insieme: «L’unico momento ‘strano’ – ricorda – è stato quando hanno eletto Trump alla presidenza Usa, ma eravamo avanti nella realizzazione del film e dopo un momento di lutto condiviso abbiamo deciso di procedere verso la fine della storia».

Sempre parlando di clima sui set da lui frequentati, racconta che su quello de ‘Il Signore degli Anelli’ e ‘Lo Hobbit’ ha stretto alcune amicizie tra le più profonde che ha nella sua vita privata e che si era creata un’atmosfera decisamente goliardica e aggiunge: «Peter Jackson è decisamente uno dei migliori registi con i quali ho lavorato».

E’ invece più perplesso in merito al ‘cinema di genere’, che non ritiene essere un mezzo efficace per veicolare messaggi importanti. Secondo Freeman, infatti, funzionano meglio l’humor, la satira e la commedia per questo genere di messaggi, anche se la cosa può sembrare un paradosso. «Ultimamente – dice – ho recitato in una pièce teatrale a Londra che peraltro proprio nei giorni scorsi è stata premiata e che parla dell’evoluzione del Partito Laburista negli ultimi 25 anni. Una pièce che è di fatto una commedia e, proprio attraverso le risate, l’ironia e l’umorismo, riesce a comunicare molto bene una parte di storia sicuramente non facile». Un altro esempio citato dall’attore è il film ‘Morto Stalin se ne fa un altro’ che «ci ha fatto capire un momento storico drammatico, ma usando battute da bar, facili e divertenti. Ecco come l’humor, quando è intelligente, riesce a comunicare messaggi in modo molto più efficace rispetto a qualsiasi altra forma».

C’è tempo anche per scherzare e rispondendo a una domanda su chi preferirebbe affrontare come ‘nemico’, degli zombie, dei fantasmi o Smaug, non ha dubbi: «Smaug – dice convinto – perché lo posso vedere e ci posso ragionare. E sono sicuro che se mi metto a ragionare con Smaug, ho la meglio io, mentre non credo che a uno zombie possa interessare molto quello che ho da dire».