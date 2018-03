Guasto tecnico alla Casa della Salute Tabarracci: disagi alle attività

VIAREGGIO – Questa mattina un improvviso ed imprevisto guasto al ponte radio della Casa della Salute Tabarracci, in via Fratti a Viareggio, ha bloccato tutte le attività presenti all’interno della struttura. I tecnici, immediatamente intervenuti, stanno cercando di risolvere il problema che, però, si è rivelato più grave del previsto e che potrebbe condizionare la regolarità dei servizi anche nella giornata di mercoledì 28 marzo 2018.

Per questi motivi, l’Azienda Usl Toscana nord ovest, nello scusarsi pubblicamente per gli inconvenienti che si sono creati, invita tutti coloro che avessero necessità collegate a servizi erogati dalla Casa della Salute Tabarracci di rivolgersi alle altre sedi distrettuali presenti a Viareggio e Torre del Lago Puccini (Nuova Coop in via Santa Maria Goretti; Distretto del Terminetto in Piazza Buon Consiglio e Casa della Salute di Torre del Lago Puccini in Via Aurelia 203).