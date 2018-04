Guamo: a breve terminano i lavori alla fognatura su via di Sottomonte

CAPANNORI – Un significativo investimento per sostituire un tratto di fognatura ormai obsoleta, per eliminare le infiltrazioni delle acque parassite e quindi migliorare l’efficienza del servizio idrico e il suo impatto ambientale. Con il collaudo e la messa in esercizio della nuova tubazione, si sono conclusi i lavori di sostituzione di oltre 400 metri di fognatura nera lungo la via provinciale Sottomonte a Guamo.

Oltre all’infrastruttura principale, Acque SpA, gestore idrico della Piana Lucchese e del Basso Valdarno, ha rinnovato gli allacci alle utenze locali. Per completare definitivamente l’intervento rimane da eseguire il tappeto di usura, che verrà realizzato, previa scarifica della sede stradale a partire dal 10 aprile prossimo, condizioni meteoreologiche permettendo, per concludersi, secondo le previsioni, entro il prossimo maggio. L’investimento complessivo per i lavori, cominciati nel luglio scorso e svolti in larga parte durante le ore notturne per ridurre l’impatto sul traffico veicolare, ammonta a circa 520mila euro.

Successivamente saranno eseguiti ulteriori interventi, come la sistemazione della carpenteria all’impianto di sollevamento in località Sottopoggio e la posa di una nuova tubazione in pressione dal sollevamento alla tubazione appena ultimata.

«Si tratta di un intervento molto importante – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Pier Angelo Bandoni – che va a migliorare un servizio fondamentale come quello fognario rendendolo più efficiente a favore di tutti i residenti della zona e riducendo l’impatto ambientale. Interventi di sostituzione delle tubazioni delle fognature sono necessari anche in altre aree del territorio, soprattutto le frazioni centrali e stiamo lavorando affinchè in collaborazione con Acque Spa possano essere realizzati».

«L’investimento a Guamo si inserisce nel quadro degli interventi programmati dal gestore, in coordinamento con l’Autorità Idrica Toscana e con i Comuni del territorio, in questo caso Capannori, sul versante del servizio fognatura e depurazione – spiega Antonio Bertolucci del Cda di Acque Spa-. Un impegno che ha come obiettivo il miglioramento dell’efficienza del servizio idrico e della qualità della vita, anche a livello ambientale, per tutti i cittadini».

Per consentire l’intervento di asfaltatura, nei prossimi giorni saranno predisposti alcuni provvedimenti riguardanti il traffico veicolare: in via di Sottomonte a Guamo sarà istituito un senso unico alternato con la presenza di semaforo.