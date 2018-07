Gs Lammari: tanti successi per le ragazze amaranto che guadagnano tre podi

CAPANNORI – Esaltante momento estivo per la società Gs Lammari con importanti successi delle ragazze amaranto in campo nazionale ed internazionale.

Lo scorso 29 giugno ad Arezzo, si sono svolti i campionati italiani su pista master 2018 e sulla distanza dei 5mila metri grande rientro per Claudia Dardini (classe 1969) che con un bel crono di 18’10” si laurea vicecampionessa italiana è seconda assoluta delle categorie 35/40/45, dietro a Hodan Mohamed Mohamud (Gs Fiorino)di sette anni più giovane e staccata di solo 5 secondi, ma la lammarina porta a casa il tricolore in quanto 1.a di categoria nelle F45. Podio invece sfiorato per Claudia Marzi (1965) che si è dovuta accontentare del 4° posto nella categoria F50. Un gran bel rientro quindi per l’atleta di cecina, Claudia Dardini, tesserata Gs Lammari, che aveva già fatto vedere che il suo recupero nelle competizioni stava migliorando, e lo aveva dimostrato con la sua seconda posizione assoluta femminile nella gara della Laviosa a Livorno.

Un’altra atleta che finalmente è riuscita a superare in parte i suoi problemi fisici, è Cristina Neri (1966), che il 24 giugno a Piombino ha vinto la sua categoria F50 ed anche per lei si trattava del suo ritorno alle gare, a confermare la sua ripresa a Quarrata il 28 giugno si piazza 2.a assoluta e 1.a di categoria. Sempre il 24 giugno, Elena Martignani (1971), conquista il gradino più alto del podio nella sua categoria alla gara di Retignano, mentre Romina Sedoni (1974), nella dura gara del traguardo intermedio di S. Marcello Pistoiese, con intelligenza e conoscenza della poca preparazione, è comunque riuscita a interpretare bene la corsa e a vincere in solitaria. La settimana prima sempre Romina Sedoni saliva sul terzo gradino del podio alla Castiglione-S. Pellegrino, dove ancora detiene il primato.

A maggio il19, Claudia Marietta (1979) chiude la sua 4.a maratona da inizio anno correndo ad Helsinky con il tempo di 3h5′ classificandosi 5.a assoluta. Infine il 1° maggio doppio podio per le ragazze amaranto a Tavola di Prato: 1° posto assoluto di Barbara Dore (1978) e 1.a di categoria Claudia Marzi (1965).