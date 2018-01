“Grossomodo”: una gallery per conoscere il nuovo centro di educazione al riuso

LUCCA – Ad una settimana dalla sua inaugurazione torniamo a parlare di “Grossomodo”, il centro di educazione al riuso per adulti e bambini aperto al Foro Boario di Lucca. Un modo, questo, di recuperare e riutilizzare oggetti e materiali comunemente visti come rifiuti ma che possono invece trovare una nuova forma di utilizzo ed avere una nuova vita. Un’officina vera e propria, un centro per le scuole e per l’educazione collettiva, un’occasione di gioco in laboratori creativi che passano attraverso materiali, colori e musica.

Aperto il 1°, 2° e 3° martedì del mese dalle 10 alle 17 e il 4° sabato del mese dalle 10 alle 13, “Grossomodo” è nato dalla collaborazione del Comune di Lucca con le associazioni Ascolta la mia voce, BI-done, Gaudats junk band, Daccapo, Quindi, con la partecipazione di Sistema Ambiente, ed è stato accolto con grande entusiasmo dai cittadini, che domenica 21 gennaio hanno riempito l’area di inaugurazione per dare il proprio sostegno all’iniziativa e conoscerla meglio. Molti i presenti e tanti anche i bambini che hanno vissuto un piccolo assaggio di un mondo un po’ magico e creativo che insegna qualcosa oggi sempre più importante, una cultura del riuso dei beni basata su principi di tutela ambientale e di solidarietà sociale. Co-protagonista dell’evento il sorriso.

A fare da conduttore in questa domenica diversa dal solito la musica della Gaudats Junk Band, che proprio sul concetto di riuso creativo si è formata e continua a fare promozione in tutto il territorio nazionale.

In attesa del prossimo appuntamento, ecco una piccola gallery della giornata: