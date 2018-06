Grave motociclista investito da un’auto a Monsagrati nel comune di Pescaglia

PESCAGLIA – Un altro grave incidente stradale sulle strade della provincia di Lucca. Un’auto, questo pomeriggio (24 giugno) sulla via per Camaiore a Monsagrati, nel comune di Pescaglia, è finita contro una moto, per cause ancora in corso di accertamento.

Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118. I soccorritori, però, si sono subito resi conto della gravità della situazione, soprattutto per il motociclista – un uomo di 55 anni – che, nello sbalzo dalla moto, ha avuto la peggio.

L’uomo avrebbe riportato un trauma toracico di non lieve entità: nonostante sia sempre rimasto cosciente, i sanitari ne hanno deciso il trasferimento all’ospedale di Cisanello, per mezzo dell’elisoccorso. E’ quindi intervenuto Pegaso 3 che ha trasportato il ferito in codice rosso a Pisa.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani che hanno effettuato tutti i rilievi del caso: spetta adesso a loro individuare le cause del sinistro e determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto.