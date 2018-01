Grandi nomi al Teatro del Giglio con Vetri rotti di Arthur Miller

LUCCA – Il tema dell’0locausto al centro del terzo appuntamento della Stagione di Prosa 2017/2018 con Vetri rotti, uno dei capolavori del drammaturgo Arthur Miller in scena venerdì 26, sabato 27 gennaio alle ore 21.00 e domenica 28 gennaio alle ore 16.00 al Teatro del Giglio. Protagonisti dello spettacolo Elena Sofia Ricci, Gianmarco Tognazzi e Maurizio Donadoni. La regia dello spettacolo è di Armando Pugliese.

Miller ambienta questa sua commedia in una Brooklyn isolata e provinciale, soddisfatta della propria mediocrità. Sylvia Gellburg, ebrea, casalinga, viene improvvisamente colpita da un’inspiegabile paralisi agli arti inferiori. Il medico, Herry Hyman, suo coetaneo e conoscente, è convinto della natura psicosomatica del male e, al tempo stesso, è sentimentalmente attratto dalla donna, mentre il marito di Sylvia, Phillip, non riesce ad accettare quanto sta accadendo. Ben presto emerge che Sylvia è ossessionata dalle notizie delle persecuzioni contro gli ebrei in Germania. Sono gli echi della Kristallnacht, ma forse l’angoscia della protagonista per quegli avvenimenti si somma ad altre fonti di frustrazione ed inquietudine.

La prima ufficiale di Broken Glass ha avuto luogo al Long Wharf Theatre di New Haven il 1° Marzo 1994. L’edizione italiana ha debuttato a Bologna il 28 febbraio 1995, per la regia di Mario Missiroli, con Valeria Moriconi nella parte di Sylvia Gellburg.

Ricordiamo inoltre che Sabato 27 gennaio alle ore 18, nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino) gli attori protagonisti dello spettacolo incontreranno il pubblico.

La programmazione del Teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale sostegno del Comune di Lucca che, attraverso il teatro cittadino, opera in ambito culturale realizzando un’offerta integrata che copre tutti i settori della cultura teatrale e musicale. Al Comune, si aggiungono gli apporti istituzionali di Ministero dei beni e delle attività culturali, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca, accanto a partner e sponsor quali Lucar, CCH-Tagetik e Unicoop. La stagione di prosa è progettata e organizzata con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Biglietti da 10 a 30 euro. Info e acquisti on line su www.teatrodelgiglio.it, alla Biglietteria del Teatro del Giglio (aperta dal mercoledì al sabato con orario 10.30-13.00 e 15.00-18.00, tel. 0583.465320, email biglietteria@nullteatrodelgiglio.it) e in tutti i punti vendita Boxoffice.