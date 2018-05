Grandi film per la settimana di Ezechiele a Lucca e Capannori

LUCCA – Il programma di questa settimana del Cinema Artè di Capannori prevede la prima visione assoluta del film francese La mélodie e il capolavoro di Woody Allen, Io e Annie, presentato in versione originale e restaurata, sotto la supervisione dello stesso Allen.

Sabato 12 e domenica 13 maggio ore 21.00

Cinema Artè Capannori – Prime visioni

LA MÉLODIE

di Rachid Hami – Francia, 2017 – 102′ con Kad Merad, Samir Guesmi

Simon, distinto seppur disilluso violinista, si ritrova a insegnare suo malgrado in una classe-orchestra parigina. I suoi metodi rigidi rendono duro e difficile l’insegnamento della musica agli allievi del magnanimo Farid. Arnold è affascinato dal violino, la sua gestualità e i suoi suoni. A contatto con il talento grezzo di Arnold e l’allegra energia del resto della classe di Farid, Simon si riconcilia poco a poco con le gioie della musica. Troverà l’energia necessaria per superare gli ostacoli che minacciano la sua promessa di portare i bambini alla Filarmonica?

Lunedì 14 maggio 2018 ore 21.00

Cinema Artè Capannori – Il cinema ritrovato

ANNIE HALL (IO E ANNIE)

di Woody Allen – Usa, 1977 – 93′ con Woody Allen, Diane Keaton

versione originale con sottotitoli

Alwy Singer è un attore comico che lavora per la radio e per la televisione. Ha successo, ma è portato alla depressione. Già messo in passato a dura prova da due matrimoni falliti, ha una storia con Annie Hall, intellettuale, carina, benestante e un po’ svitata, con ambizioni personali nel ramo dello spettacolo. Ambedue stanno sulla difensiva. Condividono interessi professionali, ma anche una certa instabilità emotiva.

Tra l’umorismo di dialoghi scoppiettanti e spietati e un’inguaribile malinconia, un film autobiografico che mette in scena emblematicamente la nevrosi esistenziale e sentimentale di cui Woody Allen è campione indiscusso. Oscar come miglior film, regia, sceneggiatura, attrice protagonista (Keaton).

La programmazione del cinema Artè di Capannori è curata dal Cineforum Ezechiele 25,17 che gestisce l’attività in convenzione dal Comune di Capannori. Le proiezioni si tengono nei giorni di sabato, domenica, lunedì e tutti i festivi e prefestivi. Il biglietto di ingresso intero è di 7 euro. Il ridotto è di 5 euro e ne hanno diritto i soci del Cineforum Ezechiele, i ragazzi nati dal 2009 in poi e gli over 65 anni.