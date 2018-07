Grande successo per l’orchestra delle Piccole Chitarre al ‘Tabarracci’

VIAREGGIO – Giovani talenti armati delle loro chitarre hanno invaso pacificamente il giardino della RSA Tabarracci con il loro carico di note, energia e passione per la musica. Grande successo per il primo evento di “In te son nato…” il programma di appuntamenti estivi nel giardino della RSA Tabarracci. La “Grande Orchestra Delle Piccole Chitarre” diretta dal maestro Giacomo Martinelli dell’Accademia Musicale della Versilia ha eseguito brani di musica classica e moderna di fronte ad ospiti, parenti e pubblico della RSA Tabarracci in un vero e proprio piccolo concerto. La manifestazione promossa da I Care, che gestisce la RSA Tabarracci, ha il duplice obiettivo di mettere in relazione la RSA con il territorio e di offrire a chi vi risiede l’opportunità di sentirsi parte attiva della comunità. Il programma di “In te son nato…” prosegue per tutta l’estate, prossimo appuntamento il 22 luglio con il talk-show “Un’estate da Campioni” dedicato allo sport tra musica e interviste agli sportivi e ai campioni versiliesi che hanno riscosso successi con la maglia della nazionale italiana.