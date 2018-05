Grande successo per la Mille Miglia: soddisfazione all’Aci Lucca e ad Altopascio [Foto]

LUCCA – Un’intera città in festa ha accolto il ritorno, dopo tre anni di assenza, della Mille Miglia, la corsa più bella del mondo, con le sue 450 vetture storiche, anticipate dalle 150 supercar del Ferrari e Mercedes Tribute. Un appuntamento, coordinato con attenzione, cura e grande dispendio di energie dall’Aci Lucca, che ha mobilitato associazioni, volontari, scuole e che, più in generale, ha coinvolto Lucca e tutti i suoi cittadini.

Numerose le vetture che hanno attraversato Lucca per l’intera giornata, tra cui anche quella presidente di Aci Lucca, Luca Gelli, che ha partecipato a bordo di una Bugatti 32 B del 1928. Acclamato dalla folla riunita in piazza Napoleone, Piero Pelù è sceso dalla sua Alfa Romeo per salutare il pubblico.

Grande la soddisfazione espressa dal direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio. «E’ stata una Mille Miglia eccezionale e tutto questo lo dobbiamo al grande sforzo delle tantissime persone che hanno dato il loro contributo: scuole, associazioni, volontari, delegati dell’Aci, tutti hanno dato il massimo per dare il giusto benvenuto alla corsa più bella del mondo. Dobbiamo, inoltre, ringraziare la città che ha saputo essere, con garbo ed eleganza, un palcoscenico unico per questa vera e propria mostra di arte a quattro ruote».

Le auto hanno sfilato per le vie del centro storico a partire dalle 15.30, regalando alla città uno spettacolo unico di stile ed eleganza. Le vetture sono entrate da porta San Pietro per poi salire sulle Mura all’altezza del baluardo San Colombano. Dopo aver effettuato un giro completo, con prove cronometrate al baluardo San Paolino, le auto hanno proseguito in direzione del Caffè delle Mura per scendere verso Corso Garibaldi e procedere alla volta di piazza Napoleone, attraverso via San Girolamo e piazza del Giglio. In piazza Napoleone è avvenuto il controllo orario, mentre dal palco sono stati presentati gli equipaggi della corsa. Non solo: sempre in piazza Napoleone i partecipanti hanno potuto ammirare il motore a scoppio inventato da Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, portato proprio dalla Fondazione Barsanti e Matteucci. Dopodiché la carovana ha raggiunto piazza Anfiteatro, passando da piazza San Michele, piazza San Salvatore, via San Giorgio, via Fillungo e piazza Scalpellini. Ancora avanti quindi alla volta di piazza San Frediano e, attraverso via della Cavallerizza e piazza Santa Maria, le auto sono uscite dal centro storico attraverso porta Santa Maria, in direzione Massarosa e Pietrasanta.

Soddisfazione anche ad Altopascio, dove un paese intero vestito a festa che ha salutato gli oltre 400 equipaggi della Mille Miglia. Altopascio ha accolto la corsa più bella del mondo con una gioia e un impegno inediti A salutare l’arrivo degli equipaggi, inoltre, la rievocazione medievale, organizzata dal gruppo storico Casteldurante di San Ginese. Grande soddisfazione da parte del sindaco Sara D’Ambrosio: «Ci siamo preparati al meglio per accogliere, festeggiare e rendere omaggio a questo grande evento unico nel suo genere e soprattutto per noi, visto che fino ad oggi la Mille Miglia non era mai passata da Altopascio. Abbiamo realizzato quest’evento grazie al contributo di tutti: delle scuole, dei volontari, delle associazioni che hanno dato davvero il massimo, della Polizia Municipale, del comitato trattori d’epoca Tarabori, dei club motoristici, Balestrero e Kursaal, degli sponsor che ci hanno supportato e ovviamente dell’ACI Lucca. Un paese intero, dai commercianti ai cittadini, era tutto qui, nel nostro bellissimo centro storico».

Ma la festa ad Altopascio non finisce qui. Il lungo weekend targato Tau, infatti, prosegue con l’Altopascio Street Food Festival. Cuochi on the road e fantastici truck con il più buono “cibo da strada” da tutta Italia saranno presenti in piazza Vittorio Emanuele domani, sabato 19 e domenica 20 maggio, dalle 11.30 alle 24.

E sempre domenica 20 maggio, Altopascio si tinge dei mille colori dello sport, del divertimento e della solidarietà per il passaggio della torcia degli Special Olympics e per la prima edizione della Festa dello Sport. Il centro storico si trasformerà in una vera palestra a cielo aperto con tantissime attività e occasioni di gioco per tutti. L’arrivo della torcia, portata dall’atleta altopascese Nilo Franceschini insieme ai ragazzi del Panda Baskin, è previsto per le 11.30. Prima, però, l’appuntamento è con la premiazione degli atleti, grandi e piccoli, che, in discipline diverse, portano alto il nome di Altopascio. La giornata proseguirà, poi, alle 15 con il primo round del tiro alla fune con protagonisti gli amministratori. E ancora: tante le personalità sportive di calibro nazionale presenti ad Altopascio. Alla festa dello sport, infatti, ci saranno anche Denis Coku, 13 anni, campione italiano nel 2017 di paradressage del team Riding Club Mugello di Borgo a Mozzano, Francesco Bonanno, presidente della federazione paralitica di calcio-balilla, e Walter Riccomi, ex ciclista professionista su strada. In piazza, fin dalla mattina, tanti appuntamenti con il calcio, a cura dell’Academy Tau, con il fitness, grazie alla palestra Body Mind. E ancora: la ginnastica ritmica con la Virtus Orentano, la danza con la Soul Dance e la Simple Dance Academy, il freestyle con le pattinatrici dell’Acquario Altopascio, il freestyle con le pattinatrici dell’Acquario Altopascio, il dodgeball, il torneo di calcio balilla e lo street tennis.

