Grande successo per il torneo di pallavolo femminile “La Torretta”

PORCARI – Grande successo della 2.a edizione del torneo di pallavolo femminile per la categoria under 14 “La Torretta”, andata in scena sabato 31 marzo presso il Palasport di Porcari. Una competizione che ha visto la partecipazione di quattro squadre: Porcari Volley, Pantera Volley, Libertas Ponte a Moriano e Olimpia Volley di La Spezia che ne è stata la vincitrice.

Dopo una entusiasmante e avvincente mattinata di volley dove si sono disputate le partite per definire il tabellone delle finali, nel pomeriggio si sono disputate le partite che ne hanno determinato i verdetti. Nella finalina per il 3° e 4° posto ha visto il Porcari Volley conquistare il 3° gradino del podio battendo la Libertas Ponte a Moriano per 3-1, mentre l’Olimpia Volley, nella finalissima per il 1° e 2° posto ha battuto la Pantera Volley per 3-1 aggiudicandosi così anche il trofeo “Torretta”.

Al termine del torneo l’Assessore alla Sport del comune di Porcari, Davide Del Prete ha premiato le quattro squadre partecipanti. L’Assessore Del Prete ha altresì premiato quale miglior giocatrice del torneo: l’atleta Viola Giancreco dell’Olimpia Volley che, si è aggiudicata anche il premio di miglior attaccante, mentre il premio di miglior palleggiatrice è andato all’atleta Carolina Tocchini del Porcari Volley, i premi sono stati aggiudicati dietro votazione degli allenatori stessi. Premiati inoltre tutti gli allenatori: Marco Fabbri del Porcari Volley, Walter Giancreco dell’Olimpia Volley, Roberto Arfavelli della Pantera Volley e Simona Della Santa della Libertas Ponte a Moriano, nonché le due arbitri: Marziale e Pacini della Fipav – Comitato Interprovinciale Appennino Toscano.

Il presidente Roy Tocchini (Porcari Volley), al termine della manifestazione, si è dichiarato più che soddisfatto per l’eccellente riuscita del Torneo. Nell’occasione, ha voluto ringraziare tutti i genitori presenti nonché i dirigenti, che hanno fatto sì che la manifestazione pallavolistica si realizzasse e concludesse nel miglior modo possibile. Infine ha voluto esporre un particolare ringraziamento al coach che, dopo una lunga militanza nella Società Libertas Ponte a Moriano è approdato da qualche mese nella Società Porcari Volley, dove ha assunto l’incarico di responsabile del settore giovanile, ringraziandolo altresì anche per il suo apporto dato affinché il torneo fosse impeccabile.