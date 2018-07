Grande successo per il concorso canoro “Il treno dei desideri”

LUCCA – Nuovo grande successo per l’agenzia “Palcoscenando” di patron Massimo Chiocca con la manifestazione “Musica sotto le stelle” tenutasi, sabato scorso presso il bar e catering“Il Rustichetto-Il Gusto” in via Romana 3300 ad Antraccoli. Una serata all’insegna della musica con la seconda edizione del concorso canoro: “Il treno dei desideri” e tanto cabaret in un mix che ha strappato alla numerosa platea, tanti applausi e risate. Per quanto riguarda la gara musicale, buono è stato il livello artistico espresso dai ben 17 cantanti che si sono contesi la palma del vincitore, che gli permetteva anche la realizzazione di un inedito da pubblicizzare nelle più importanti case discografiche, una canzone scritta dal direttore artistico Massimo Chiocca e musicato dallo staff del cantante lucchese Stefano Picchi.

Al termine delle interpretazioni dei brani, tra cui alcuni inediti, la giuria, dopo uno spareggio canoro con i primi due giunti a pari merito in classifica, ha decretato la vittoria a Deborah Mantellassi, una ragazza di 28 anni di Segromigno in Monte, che di professione fa l’operaia e che da circa dieci anni si dedica al canto, riscuotendo tra l’altro già diversi successi sia in lucchesia che fuori provincia. Al secondo posto Samuele Bertelli un giovane rapper che ha conteso sino all’ultima nota il primo posto a Deborah Mantellassi, terza piazza per Massimiliano Tolomei (che praticamente ha ribadito la posizione conquistata nella passata edizione) ed infine assegnato il Premio Giuria alla giovanissima, ma ben preparata musicalmente Giulia Gambino.

A fare da “stacco” per intervallare i numerosi intervenuti il cabaret dell’ospite d’onore il toscanaccio d’oc, attore comico, cabarettista ed imitatore Massimo Antichi. Nato a Vergaio, e ci tiene a farlo presente in quanto è il paese del notissimo attore Roberto Benigni, del quale si definisce allievo. Antichi ha fatto parte del gruppo di “Vernice Fresca” che poi ha cambiato nome in “Aria Fresca” ed ha preso parte ai film di Benigni, “Tutto Benigni” e “Johnny Stecchino”. E’ un personaggio a cui piace stare a contatto diretto con il pubblico scendendo in mezzo a loro ed interagendo con battute, improvvisazioni, barzellette, spaziando da storie di vita quotidiana alla politica e sesso. Alla serata al Rustichetto di Antraccoli ha esordito presentandosi al pubblico prima nell’imitazione completa di Renato Zero e successivamente in quella di Vasco Rossi cantando canzoni e coinvolgendo il pubblico stesso ed infine ha lasciato il palco duettando con la vincitrice del concorso canoro cantando la famosa canzone, ripresa anche da Benigni: “L’inno del corpo sciolto” in un tributo di applausi e risate.

La serata è stata presentata dal dj e cantante romano Simone Migali con il supporto di Benedetta Mazzoni, la ripresa televisiva di tutta la manifestazione è stata curata da Vittorio Bianchi.